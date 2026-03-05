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Atraso em repasses da prefeitura afeta creches que atendem 22 mil crianças em Porto Alegre

Prefeitura prevê regularizar pagamentos a creches conveniadas até segunda-feira; Instituições relatam dificuldades financeiras e alertam para risco de paralisação

Airton Lemos

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