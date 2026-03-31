Alunos do Colégio de Aplicação da UFRGS fazem ato em meio a investigação sobre manipulação de imagens

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Manifestação ocorreu na manhã desta terça-feira (31). Guilherme Milman / Agencia RBS

Estudantes do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se reuniram no saguão da escola na manhã desta terça-feira (31) para realizar um ato de solidariedade a colegas. As adolescentes afirmam que fotos suas foram manipuladas por inteligência artificial (IA) para conter teor pornográfico. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Crianças e Adolescentes.

Até o momento, duas vítimas foram identificadas. Um aluno do 9ª ano do Ensino Fundamental é o suspeito de manipular e divulgar as imagens. Ele e outros estudantes foram afastados do ambiente escolar por precaução, e realizam atividades remotas.

A diretora da escola deve ser ouvida nessa semana. A polícia apura se houve atos infracionais análogos aos crimes de montagem e divulgação de conteúdo de pornografia infantojuvenil.

Segundo a delegada Alice Fernandes, que está à frente das investigações, ainda não dá pra dizer o alcance dos materiais manipulados. Ela acredita ser possível que mais relatos cheguem nos próximos dias.

Entenda o caso

Segundo a diretora do Colégio de Aplicação, Fernanda Britto da Silva, o caso chegou ao conhecimento da instituição na quinta-feira (26). As alunas relataram que as imagens teriam sido manipuladas com uso de IA por um estudante do 9º ano do Ensino Fundamental.

— Nós tomamos conhecimento a partir da procura das alunas. Acionamos imediatamente a Corregedoria e fizemos o acolhimento das meninas. A investigação será feita por meio desse processo disciplinar — disse.

Na sexta-feira (27), alunos foram afastados de forma cautelar. A diretora afirmou que as informações sobre o processo disciplinar estão sendo mantidas em sigilo, por envolverem menores de idade.