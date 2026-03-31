Educação

Mobilização de colegas
Notícia

Alunos do Colégio de Aplicação da UFRGS fazem ato em meio a investigação sobre manipulação de imagens

Direção da escola afastou estudantes suspeitos de envolvimento nas montagens

Guilherme Milman

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