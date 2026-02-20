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Morre em Porto Alegre a artista plástica e professora Geci Helena Feoli Anele, aos 92 anos

Formada em Belas Artes pela UFRGS, ela dedicou a vida ao ensino de artes e à produção de imagens sacras e esculturas

Zero Hora

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