Morre em Porto Alegre a artista plástica e professora Geci Helena Feoli Anele, aos 92 anos

Geci Helena tinha 92 anos. Luciana Regina Petry Anele / Acervo Pessoal

Professora de artes, artista plástica e formada em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Geci Helena Feoli Anele morreu aos 92 anos na segunda-feira (16), em Porto Alegre, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). Ela construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino, à produção artística e à vida familiar.

Nascida em 6 de dezembro de 1933, em Porto Alegre, Geci era filha de imigrantes italianos originários de Morano Calabro, município localizado na região da Calábria, no sul da Itália. Sempre manteve forte vínculo com as raízes familiares e com a cidade onde nasceu e viveu.

Casada com o arquiteto e urbanista Battistino Anele, falecido em 1985, formou uma família à qual se dedicou intensamente. Ao lado do marido, conciliou a vida doméstica com a carreira profissional, mantendo uma rotina ativa e marcada pelo cuidado com os filhos, a casa e os encontros familiares.

Atuação no ensino e na vida pública

Formada em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com pós-graduação na área da Educação, Geci atuou como professora de artes em diferentes instituições de ensino, entre elas o Colégio Menino Deus, a Escola Estadual Olintho de Oliveira e a Escola Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, construiu relações de afeto e respeito com colegas e alunos, amizades que se mantiveram até o fim da vida.

Entre 1983 e 1987, também integrou a equipe do Gabinete da Primeira-Dama do Rio Grande do Sul, durante o governo Jair Soares, período em que colaborou nas áreas social e cultural.

Arte como expressão e ofício

A produção artística acompanhou Geci por toda a vida. Criava esculturas e se dedicava ao douramento a ouro fino de imagens sacras, trabalho artesanal que tratava como um ritual, exigindo sensibilidade, paciência e precisão. Dominava ainda a arte da caligrafia, tendo sido responsável pela sobrescrição em nanquim de convites de casamento nas décadas de 1980 e 1990.

Vida social e vínculos familiares

Conhecida pela simpatia, elegância e capacidade agregadora, Geci gostava de viajar, dançar e se arrumar. Era anfitriã dedicada, promovendo encontros familiares e recebendo amigos com pratos da culinária calabresa e doces que se tornaram referência.

Deixa os filhos Ricardo, Nino, Alexandre e Marcos, além das noras e netos, que destacam o papel central de Geci na manutenção da união familiar.