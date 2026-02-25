Morre a professora Alice Therezinha Campos Moreira, aos 95 anos

Alice Therezinha Campos Moreira iniciou a carreira em Encruzilhada do Sul, sua cidade natal. Pedro Moreira / Arquivo Pessoal

Doutora em Linguística e Letras e professora aposentada da PUCRS e da rede estadual do Rio Grande do Sul, Alice Therezinha Campos Moreira morreu nessa terça-feira (24), aos 95 anos.

Alice nasceu em Encruzilhada do Sul, onde morou na infância. Cursou Ginásio e Normal (equivalentes da época aos ensinos Fundamental e Médio com formação profissional) no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, em Santa Maria, de onde saiu como professora. Iniciou a carreira ao retornar a sua cidade natal e cursou Letras na PUCRS.

Casada por 69 anos com o promotor Amaro Borges Moreira (in memorian), morou com a família em diferentes cidades do interior gaúcho ao longo das décadas de 1960 e 1970, acompanhando o marido que assumia como representante do Ministério Público Estadual nas diferentes comarcas.

Começou a dar aulas no curso de Letras da PUCRS no início da década de 1980 e trabalhou na instituição até os 80 anos. Além da atuação como professora da graduação e pós-graduação, envolveu-se e coordenou inúmeros projetos de pesquisa, entre os quais a digitalização do acervo completo da Revista do Globo, com edições de 1929 a 1967.