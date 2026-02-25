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Morre a professora Alice Therezinha Campos Moreira, aos 95 anos

Natural de Encruzilhada do Sul, doutora em Linguística e Letras atuou na PUCRS e na rede estadual do Rio Grande do Sul

Zero Hora

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