Trabalhabilidade: entenda o conceito e como apostar nesse aspecto ao cursar uma pós-graduação

No atual mercado de trabalho, com mudanças constantes, pensar no futuro da carreira pode gerar angústia. Independentemente do cargo, empresa ou profissão almejada, é desafiador se preparar sem saber o que vem pela frente. É neste contexto que o conceito de trabalhabilidade ganha destaque.

A estratégia consiste em desenvolver e renovar habilidades de valor para o mercado ao longo do tempo, seja qual for a profissão. O objetivo é não apenas ter um emprego, mas se manter empregável e relevante, mesmo diante de transformações tecnológicas, econômicas e organizacionais.

Uma série de fatores garantem a trabalhabilidade, tais como:

Competências comportamentais: soft skills, como comunicação, adaptabilidade, trabalho em equipe, inteligência emocional e pensamento crítico

Competências técnicas: hard skills, conhecimentos específicos da área de formação, incluindo cursos, certificações e domínio de ferramentas, como plataformas de inteligência artificial (IA)

Networking: construir uma rede de boas conexões e relacionamentos amplia oportunidades no mercado de trabalho e garante visibilidade profissional

De acordo com o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Gustavo Borba, profissionais com essas habilidades são cada vez mais valorizados:

— Hoje, um profissional mais qualificado não se destaca apenas pelo conhecimento técnico, que hoje pode ser facilmente adquirido com o apoio de tecnologias e IA, mas pela formação humana e pelas competências transversais. Essas habilidades, como saber conviver, interagir, cocriar e colaborar com outros, promovem uma perspectiva mais ampla da humanidade e do aprendizado, elementos que tornam o profissional diferenciado.

A formação acadêmica possui impactos concretos na carreira. Profissionais com pós-graduação podem ganhar entre 150% e 255% a mais do que aqueles com apenas graduação, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nova abordagem no Ensino Superior

Três principais motivos fazem as pessoas buscarem pós-graduações lato sensu: além de almejar aumento de salário ou promoção, muitos profissionais procuram atuar em uma área diferente da formação, ou empreender e abrir o próprio negócio. Tendo isso em mente, instituições de ensino vêm lançando cursos que buscam desenvolver a trabalhabilidade dos alunos.

A Unisinos, por exemplo, conta com novos cursos de MBA e especialização focados nesse aspecto, justamente para atender essa demanda e preparar os estudantes para um mercado de trabalho em constante atualização.

— Essa linha de cursos prioriza a construção de autonomia no aprendizado, estimulando o aluno a “aprender a aprender” e a se engajar ativamente em experiências práticas. O objetivo é promover um aprendizado que seja ao mesmo tempo reflexivo e aplicado, conectando teoria e prática de forma significativa — explica Borba.

A aprendizagem é construída de forma transversal, a partir de uma perspectiva que valoriza a prática e a vivência do estudante, conforme o professor. Na prática, as formações servem como caminho para gerar renda, seja auxiliando quem deseja empreender, ampliando o repertório de clientes, ou apresentando ferramentas digitais que contribuem para aumentar a produtividade.

Além das soft skills, os cursos têm como diferencial no currículo momentos de orientação de carreira com especialistas, e disciplinas focadas em decisões baseadas em dados.

— Desenhamos projetos pedagógicos em que, independentemente da área, os alunos aprenderão competências importantes para o mercado de trabalho do século 21. Todos eles vão estudar decisão com base em dados, por exemplo. Hoje em dia, é muito importante tomar decisões assertivas, entendendo quais dados são confiáveis e como analisar dados de maneira científica — explica o diretor de Educação Continuada da Unisinos, Eduardo Senise.

Como aplicar a trabalhabilidade