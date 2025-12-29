Saúde mental na escola: o checklist para pais que buscam instituições que acolham os alunos

Ler resumo

Práticas de escuta e comunicação não violenta são aliadas no desenvolvimento de um ambiente mais saudável. Alejandro / stock.adobe.com

Matricular o filho em uma escola e, depois, descobrir que a criança está sofrendo bullying ou está com dificuldade de adaptação é um dos grandes temores dos pais. Na hora de escolher uma instituição, alguns elementos podem indicar se o local tem em seus valores uma lógica de acolhimento e prevenção de conflitos.

Uma das principais pistas é o projeto político-pedagógico do colégio, que deve ser estudado para se analisar se lá são citadas questões socioafetivas.

— Quando tu entras em contato com a escola e te apresentam os valores, a missão, o projeto político-pedagógico da escola, tu já entendes mais ou menos o quanto ela, pelo menos, promete ou tem uma certa leitura sobre saúde integral. A escola tem, por exemplo, uma boa equipe de orientação pedagógica, de psicologia? A leitura dela sobre essas coisas é mais tradicional ou mais progressista? — cita Cristiano Hamann, psicólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Hamann observa que é muito comum que as pessoas não saibam que toda escola possui um projeto político-pedagógico, e que é um direito das famílias pedir o acesso a esse documento. O psicólogo ressalta ainda que, quando se fala em saúde mental, o planejamento não pode focar apenas nas situações limites, como o bullying, que são apenas a ponta do iceberg: é preciso trabalhar na prevenção:

— A maneira como são organizados os profissionais que atendem os estudantes e a participação das famílias dentro da escola, apresentada no projeto político-pedagógico, diz muito sobre a prevenção, no contexto de saúde mental — avalia o docente.

Ainda assim, a entrevista in loco é fundamental para que os pais entendam se o projeto é aplicado. A qualificação da equipe é outro ponto de atenção: a formação em orientação pedagógica daqueles que têm essa função e a existência de psicólogos escolares no quadro profissional são sinais de que a escola valoriza o acolhimento adequado dos estudantes.

Diretora da área pedagógica do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) e do Colégio Santa Inês, irmã Celassi Dalpiaz afirma que é fundamental que qualquer escola tenha um programa socioemocional e invista na escuta dos estudantes:

— Quando as coisas não vão bem, os alunos vão dando sinais. A escola precisa orientar os professores para que observem quando há uma mudança no comportamento, ou se, de repente, algo aparece em um texto, ou é dito para um professor em quem o estudante confie mais. Também é fundamental que a escola tenha rodas de conversa nas quais os estudantes consigam falar dos seus sentimentos e de questões que os preocupam.

Protocolos claros

A gestora ainda sinaliza para a relevância de se ter um protocolo claro para a área de saúde mental: quem atende esses casos, o que é feito depois, o que é comunicado para a família, qual a forma dessa comunicação, quais situações podem demandar conversa com especialistas e encaminhamentos externos à instituição, entre outros.

— Cada escola vai procurando um caminho para lidar com essas questões e definir um espaço que seja seguro para escuta ou para debater temáticas que a gente vê que, para eles, são relevantes, porque causam angústia, causam aflição — ressalta Celassi.

Hamann recomenda, ainda, a avaliação dos canais de comunicação entre escola e família, que podem parecer algo periférico quando se fala em saúde mental, mas são fundamentais:

— A escolarização de uma criança é um trabalho conjunto entre escola e família. Então, para que você saiba do que esse aluno precisa, a comunicação deve estar muito alinhavada, especialmente nos primeiros anos de vida, quando as transformações de desenvolvimento humano são muito rápidas e significativas — indica.

Nesse quesito, o profissional sugere canais institucionais adequados e diretos, e não aplicativos como o WhatsApp, que podem envolver muitos ruídos de comunicação. O planejamento de encontros regulares com as famílias também contribui com a qualificação desse alinhamento.

Hamann faz, porém, uma ressalva: a escola “não é uma extensão da família” e a professora é “uma educadora, e não uma babá”, e esses canais de comunicação precisam ser pensados sob essa perspectiva.

De modo geral, Celassi reforça que a instituição deve fomentar um ambiente saudável:

— O que é um ambiente saudável? É um ambiente que não seja punitivo, que se faz de conta que se escuta, mas que não se faz nada com aquilo que escuta. O que escutamos tem que gerar uma ação a respeito — pontua a irmã, ressaltando que violências como o bullying nem sempre ocorrem na sala de aula, o que torna a observação de mudanças de comportamento da criança ainda mais importante.

Em situações de intervenção feitas pela escola, Celassi aponta para o valor de uma comunicação não violenta, a fim de interromper um ciclo de violência que, sem isso, pode ser potencializado. A diretora concorda com Hamann, no que se refere aos limites de atuação da escola – em casos mais graves, é necessária a ação da família e até o encaminhamento para o Conselho Tutelar e o Ministério Público.

Variação por faixa etária

Os cuidados com a saúde mental dos alunos variam de acordo com a faixa etária. Para crianças de até cinco anos, por exemplo, há necessidade de alternar uma rotina lúdica com uma de descanso. Por esse motivo, avaliar as condições do espaço para a soneca e para convivência e a proporção de adultos no cuidado daqueles pequenos se torna algo importante.

Já entre estudantes mais velhos, outras demandas se apresentam. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, que costumam atender pessoas de cerca de 11 a 14 anos, acontece uma troca no modelo educativo, com a ampliação do número de disciplinas e professores.

— É interessante observar se esse modelo de transição faz sentido para a família — salienta Hamann.

Celassi avalia que a forma de lidar com questões socioafetivas dependerá do olhar da escola, e que a família precisa ter claro o que espera da instituição:

— Há todo tipo de propostas. Eu quero uma escola que só se ocupe com a questão cognitiva e o resultado, ou quero um lugar que tenha a mesma preocupação com a questão cognitiva e com a humanização do cuidado, com valores? — questiona.

No Ensino Médio, uma mudança na legislação brasileira trouxe os itinerários formativos, que são uma parte curricular flexível, na qual o aluno pode escolher entre duas ou mais opções de áreas de conhecimento para se aprofundar. Hamann sugere que os pais chequem de que forma a escola lida com esses itinerários.

