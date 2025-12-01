"A prova de Matemática foi sensacional": professores comentam Vestibular 2026 da UFRGS

Vestibular 2026 da UFRGS teve 22.742 inscritos. Jonathan Heckler / Agência RBS

Terminou na noite deste domingo (30), o vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Neste último dia, os 22.742 inscritos tiveram que responder questões de Biologia, Física, Língua Estrangeira Moderna e Química, além de produzir uma redação.

Os portões foram fechados às 14h e os vestibulandos tinham até as 19h30min para entregar a prova preenchida. O mesmo período que foi disponibilizado no sábado (29), que trouxe as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática.

Dentre as 10 áreas cobradas no vestibular, ao menos seis delas foram analisadas por professores que preparam candidatos ao longo do ano. Eles comentaram sobre conteúdos abordados e o perfil da prova da UFRGS.

Os destaques ficaram para a presença de questões de Literatura sobre o autor porto alegrense, Luis Fernando Verissimo, que faleceu em agosto de 2025, e para o desenvolvimento mais curto das perguntas, que não demandavam tanto tempo de leitura ao longo da prova.

O gabarito preliminar de todas as provas do Vestibular 2026 será divulgado nesta segunda-feira (1º), a partir das 9h, no site do vestibular. Já os resultados do Vestibular 2026 serão anunciados até as 17h do dia 22 de dezembro, quando será publicada a lista dos classificados no site da instituição.

Como os professores avaliam o vestibular

Redação

O tema proposto nesta edição foi “Para que estudar? Motivos para a evasão e o abandono escolar”. Na análise da professora Mariane Lazzari, do Totem Vestibulares, é um tema extremamente importante para a nossa sociedade, principalmente para a parcela que fez o vestibular para que futuros acadêmicos pensem e discutam sobre o abandono escolar.

— A prova tinha um informativo e eles pediram para utilizá-lo na redação, uma característica que é a UFRGS. Ela tem um protocolo muito claro e objetivo de situações que precisam estar na prova. O aluno precisava citar o texto motivador, precisava trabalhar com ele como um fio condutor para o seu texto. Então, é como se fosse um vestibular que desejasse muito escutar o candidato, entender as perspectivas de reflexão dele, mas todo mundo com a mesma base, e isso é algo que só a UFRGS tem — pondera Mariane.

Língua Portuguesa

Para a professora Vanessa Gatto, que ministra aulas de Português, a prova não fugiu do esperado e, como sempre, exigiu o domínio da norma padrão da língua. Nesta edição, foi dado destaque ao nível da sintaxe e da semântica.

— Dessa forma, conseguiu focar nos conhecimentos mais fundamentais para uma escrita e para uma leitura competente: concordância, regência, coesão e interpretação — avalia Vanessa.

Literatura

Além das 12 leituras obrigatórias que foram cobradas em questões bem específicas que, de acordo com o professor Rodrigo Bentancurt de Literatura, separou o aluno que realmente leu e estudou as obras daquele que fez leituras superficiais. As questões foram organizadas por ordem de lançamento dos livros, finalizando nos textos mais atuais.

— As três questões de Literatura que não são de leitura obrigatória foram muito interessantes, terminando, inclusive, com, me parece que, uma homenagem da UFRGS ao Luis Fernando Verissimo, falecido este ano — destacou o professor.

Ele também afirmou que a prova foi bem elaborada e que tocou em pontos interpretativos, mas também em noções de conhecimento do universo das obras que, de forma diversa, abordavam temas relevantes socialmente.

Matemática

As questões de Matemática abordaram pelo menos sete conteúdos. Foram apresentados problemas envolvendo limite de soma de progressão geométrica, propriedades dos logaritmos, lei dos cossenos, geometria plana e espacial, com áreas e volumes, análise combinatória e probabilidade.

— A prova de Matemática foi mais uma vez sensacional, abordando ótimos conteúdos. Como sempre, o vestibular de matemática da UFRGS valorizou aqueles alunos que estudaram muito — comenta Mateus Beltrame.

Geografia

Em relação às perguntas de Geografia, a análise é de que o vestibular manteve o perfil de ser conteudista, exigindo conhecimentos específicos relacionados à geografia física, humana e geopolítica do mundo atual.

Entre os temas abordados pela prova destacaram-se: cartografia e escalas, relevo e geomorfologia, meio ambiente, relações econômicas mundiais, movimentos migratórios e geografia do RS.

— Além desses temas clássicos, o vestibular abordou também temas relacionados a conflitos mundiais no Continente Africano e no Oriente Médio. De maneira geral, a prova manteve suas características, valorizando o processo de preparação dos estudantes — avalia o professor Lucas Pettine.

História

Os professores de História apontaram que a prova deste ano apresentou uma abordagem equilibrada, articulando conteúdos clássicos a temas sociais contemporâneos. Manteve seu perfil conteudista, cobrando questões de vários aspectos temporais, indo desde os tempos da Grécia Antiga até os dias atuais.

— Muitas questões privilegiaram a interpretação crítica das fontes e a contextualização histórica, marcas tradicionais das avaliações da instituição. Trata-se de uma prova que exigiu reflexão e análise, e não apenas memorização por parte dos estudantes — pondera Will Molinos.

Para Jader Escobar, diretor do Totem Vestibular de Santa Maria, a prova de História não teve um nível alto de dificuldade. Os assuntos foram abordados em ordem cronológica o que, na visão do professor, facilita o raciocínio do aluno ao seguir a linha do tempo.