Morre o médico psiquiatra Oswaldo Barbosa, aos 85 anos 

Médico, escritor e professor emérito, Oswaldo Barbosa recebeu o título de Cidadão Rio-Grandino por sua trajetória. Oswaldo Barbosa / Facebook / Reprodução

Morreu nesta terça-feira (23), aos 85 anos, o médico psiquiatra e professor Oswaldo José de Paula Barbosa. A causa da morte não foi divulgada.

Barbosa foi um dos primeiros docentes da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), onde dedicou-se por mais de 35 anos. Dirigiu o Hospital Psiquiátrico da instituição entre 1965 e 1990. Em 2019, durante a celebração de 50 anos da Furg, Barbosa recebeu o título de professor emérito, concedido pelo conselho universitário. Presidiu o Núcleo de Memória da universidade, espaço dedicado à preservação da trajetória histórica, científica, tecnológica e humana da Escola de Engenharia. Ele também era membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Além da trajetória como médico e professor, Barbosa fazia parte de diversas instituições de Rio Grande. Foi comodoro e conselheiro do Rio Grande Yacht Club e também presidiu o conselho do Sport Club São Paulo, clube de futebol da cidade.

Barbosa ocupava a 11ª cadeira da Academia Rio-Grandina de Letras (ARL). Como escritor, deixa as obras Riet Correa, uma família, muita história e Senhor das Estivas.

Em reconhecimento ao impacto de sua atuação, o professor recebeu, entre outras honrarias, o título de Cidadão Rio-Grandino.

Em nota, a Furg lamentou a morte do médico psiquiatra e professor. Docente por mais de três décadas, ele teve papel importante na formação de gerações de médicos e na consolidação do curso. A universidade destacou sua trajetória, seu vínculo permanente com a instituição mesmo após a aposentadoria e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas.