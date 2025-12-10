Morre em Santa Maria a professora Maria das Graças Py

Maria das Graças Py era professora, poeta e ativista. Germano Rorato / Especial

A comunidade de Santa Maria perdeu, na noite dessa terça-feira (9), a professora Maria das Graças Py. Aos 77 anos, ela era reconhecida por sua atuação na área cultural e pelo engajamento em pautas relacionadas às vítimas e aos sobreviventes da tragédia da boate Kiss.

Natural de Santa Maria, na Região Central, ela nasceu em 20 de abril de 1948 e viveu toda a sua vida no município. Maria das Graças construiu sua trajetória na educação e na militância social, encontrando na poesia e no engajamento político formas de defender valores que considerava essenciais para a construção de um mundo mais justo.

Formada em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1976, ela dedicou mais de duas décadas ao ensino de Língua Portuguesa. No início da carreira, chegou a deslocar-se nas antigas linhas de trem para ministrar aulas em Cachoeira do Sul e Restinga Seca. Anos depois, integrou o corpo docente do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac (IEOB).

Solidariedade

Maria das Graças era irmã gêmea de Maria Rita. As duas cresceram sob forte influência da doutrina espírita kardecista, introduzida pela mãe, Lucília, que havia perdido oito filhos antes do nascimento das gêmeas.

Marcadas pela solidariedade, ambas se envolveram profundamente na luta das mães e dos pais que perderam seus filhos no incêndio da boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013. Maria das Graças participou ativamente das vigílias realizadas ao longo dos anos – mesmo em momentos delicados de saúde.

O "Balaio da Poesia"

Além da atuação política e do engajamento em causas sociais, Maria das Graças mantinha uma relação profunda com a poesia, a cultura e a escrita. Integrante da Casa do Poeta de Santa Maria (Caposm), era conhecida por caminhar pela cidade com um cesto de poemas próprios e de colegas, o chamado Balaio da Poesia. Os poemas eram distribuídos tradicionalmente pela entidade durante as edições da Feira do Livro da Praça Saldanha Marinho.

Maria das Graças lançou em 2015, juntamente com a irmã Maria Rita e com Amélia Morcelli, o livro Poemas para Brincar, na Feira do Livro de Santa Maria.