Morre, aos 73 anos, Paulo Guedes dos Santos, primeiro servidor aposentado do campus São Borja da Unipampa

Paulo Guedes dos Santos atuou como técnico-administrativo na Unipampa nos campi de Itaqui e São Borja. Divulgação / Divulgação

Morreu na quinta-feira (26), aos 73 anos, em São Borja, Paulo Guedes dos Santos, servidor técnico-administrativo em educação aposentado da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Ele tinha vínculo histórico com a instituição e foi o primeiro servidor do campus São Borja a se aposentar. A causa da morte não foi divulgada.

Paulo atuou na Unipampa desde os primeiros anos da universidade, trabalhando nos campi de Itaqui e São Borja. Ao longo da carreira, exerceu a função de administrador em diferentes setores e, em São Borja, integrou as áreas de convênios e estágios. A aposentadoria foi oficializada em 31 de maio deste ano, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Reconhecido pela dedicação ao trabalho, pela convivência próxima com colegas e estudantes e pelo bom humor no dia a dia, Paulo foi homenageado pela comunidade acadêmica pouco antes de se aposentar.

Em cerimônia realizada no campus São Borja, recebeu placa e certificado em agradecimento pelos anos de serviço público prestados.

Em nota de pesar, a Unipampa destacou a alegria e o espírito colaborativo do servidor, características que marcaram sua trajetória profissional e o convívio com colegas e discentes.