Educação

Fronteira Oeste
Notícia

Morre, aos 73 anos, Paulo Guedes dos Santos, primeiro servidor aposentado do campus São Borja da Unipampa

Primeiro servidor a se aposentar no campus São Borja, ele atuou também em Itaqui e era reconhecido pelo bom humor e pela dedicação ao serviço público

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS