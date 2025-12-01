Morre, aos 24 anos, Taís Padilha, aluna de Agronomia da Uergs

Taís estava no último semestre e concluiria a graduação em março de 2026. Senilda Silla Pettermann Padilha / Arquivo Pessoal

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) se despediu, em 15 de novembro, da estudante de Agronomia Taís Pettermann Padilha, que morreu aos 24 anos em decorrência de problemas de saúde.

Natural de Cachoeira do Sul, na Região Central, ela nasceu em 9 de novembro de 2001 e passou a infância em Três Vendas, no interior do município, em uma família humilde de agricultores dedicados ao plantio de fumo. Primeira filha, primeira neta, sobrinha e afilhada, cresceu rodeada pelo carinho da família. Aos quatro anos, tornou-se irmã mais velha e, três anos depois, viu a chegada de mais uma irmã, formando o trio que marcou sua história familiar.

Muito dedicada aos estudos, Taís formou-se técnica em Agropecuária pela Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição. Em 2020, ingressou no curso de Agronomia da Uergs, em Cachoeira do Sul. Nos últimos anos, atuou em projetos de pesquisa orientados por professores da universidade e integrou a coordenação do Centro Acadêmico de Agronomia. Taís estava no último semestre e concluiria a graduação em março de 2026.

Para a mãe, Senilda Padilha, Taís tinha como maiores valores o respeito, a honestidade, a humildade, a gentileza e a empatia.

— Ela ensinou muito, sobretudo que a verdadeira força está na gentileza, e que viver com calma, respeito e amor transforma silenciosamente todos ao redor — afirmou.

A Uergs divulgou nota de pesar pela morte da estudante de Agronomia e ressaltou seu envolvimento em atividades de pesquisa e extensão. O Centro Acadêmico da Agronomia (Caagro) também prestou homenagem, destacando seu compromisso com a vida acadêmica.

“Hoje o céu amanheceu cinza. Não perdemos somente uma colega de sala de aula, mas sim uma amiga, um pilar importante na nossa vida e jornada. Uma amiga que tanto nos ensinou e também trabalhou e lutou em conjunto conosco. Gratidão por tudo, nós amamos você”, afirmou a nota.

A estudante Taís Pettermann Padilha deixa enlutados os pais André Leandro e Senilda, e as irmãs Thainá e Maria Eduarda.