Morre a professora Maria Dorfman, aos 89 anos

Maria Dorfman personificando a palhaça "Polentinha", criação que levava alegria a asilos e feiras de Porto Alegre. Tânia Palma / Arquivo Pessoal

Maria Dorfman morreu em 22 de dezembro, aos 89 anos, de causas naturais. Nascida em 23 de abril de 1936, era a terceira filha de Elias e Rosa Dorfman, imigrantes da Romênia que se estabeleceram em Porto Alegre. Moradora do bairro Bom Fim durante toda a vida, manteve um vínculo profundo com a região e com a comunidade local.

Formada em Educação Física, Maria dedicou décadas à docência, lecionando em escolas públicas e particulares da Capital. Para além das salas de aula, teve uma presença vibrante na vida cultural da cidade. Foi uma das organizadoras de 12 edições da Semana do Idoso (Artistas Prata), na Sociedade Hebraica de Porto Alegre, e construiu uma trajetória como escritora, com seis livros publicados.

O espírito solidário era outra de suas marcas registradas. Foi voluntária no Asilo Padre Cacique, onde participava de rodas de samba como cantora. Desfilou no Carnaval de Porto Alegre pela Academia de Samba Praiana. Uma de suas maiores alegrias era a personagem “Polentinha”, uma palhaça criada por ela para levar sorrisos a feiras, asilos e eventos comunitários.

Maria deixa o irmão Marcos, que vive em Israel, e a prima Adriana.