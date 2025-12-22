Educação

Pé no Futuro
Notícia

Governo do RS começa a liberar cartões de R$ 150 para compra de tênis e meias a estudantes

Benefício é concedido a mais de 315 mil alunos do Ensino Fundamental e Médio. Entregas ocorrem até 16 de janeiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS