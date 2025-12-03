Educação

Pé no Futuro
Notícia

Governo do RS anuncia programa que vai distribuir R$ 150 para compra de tênis e meias por estudantes em vulnerabilidade social

O recurso será disponibilizado por meio de um cartão magnético, que deve ser entregue no dia 22 de dezembro

Zero Hora

