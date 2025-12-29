Bônus por frequência de estudantes será pago a 13 mil gestores de escolas da rede estadual no RS

Será pago no contracheque de dezembro um bônus para diretores, vice-diretores e outros integrantes das equipes de gestão de escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O recurso extra está relacionado ao índice de frequência dos estudantes.
De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), o pagamento vai beneficiar 13 mil profissionais e o aporte será de R$ 30 milhões.
Além de diretores e vices, estão contemplados orientadores educacionais, supervisores e secretários de escola. Professores que não integram a gestão escolar e outros servidores não vão receber nesta etapa.
Para a equipe auferir o bônus, ao menos 80% dos alunos da instituição devem ter frequência mínima de 75% durante o ano letivo. O pagamento será proporcional aos valores de uma tabela de referência, que vai de R$ 1,680.00 a R$ 7,2 mil por profissional (veja abaixo). As equipes receberão o valor cheio caso a escola tenha todos os alunos com índice mínimo de frequência.
A tabela foi dividida conforme o Índice de Complexidade de Gestão (ICG), dado publicado anualmente pelo Ministério da Educação que considera informações como o porte da escola, as etapas e os turnos ofertados.
Os gestores ainda precisam atender a duas condições para fazer jus ao bônus: ter pelo menos seis meses de efetivo exercício em 2025 e estar lotados, em dezembro, na escola em que foi cumprido o tempo mínimo.
De acordo com a Seduc, a relação de desempenho das escolas será publicada nesta segunda-feira (29). Caso identifiquem inconsistências, os gestores escolares poderão entrar com recurso para reivindicar a revisão.
O bônus faz parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, lançado em agosto pelo governo estadual. A iniciativa visa melhorar os índices de aprendizado e reduzir a evasão escolar, concedendo benefícios que incentivam o cumprimento de metas anuais.
Estudantes já receberam
Além dos gestores escolares, o governo do Estado efetuou neste ano pagamento de bônus a estudantes da rede estadual. Aos alunos, o prêmio é vinculado à participação no simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do qual participaram o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio.
O valor é de R$ 2 mil para o primeiro lugar da turma, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado. Também é feito um sorteio de R$ 1 mil entre todos os participantes da turma.
Já foram feitos dois lotes de pagamentos, que chegaram 29,5 mil estudantes — 97% dos premiados, correspondendo a um investimento de R$ 32 milhões.
Conforme a Seduc, os 3% restantes são estudantes com inconsistências nos dados cadastrais ou cujas contas bancárias cadastradas não foram encontradas. A pasta informou que trabalha em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) para disponibilizar os recursos a esses estudantes a partir desta semana.
Pagamento a professores começa em 2026
Os bônus a gestores escolares e a estudantes foram prometidos pelo governo para este ano. Para os professores e funcionários da rede estadual, o pagamento extra começa em 2026, na forma de um 14º salário. O valor será proporcional aos resultados previstos para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).