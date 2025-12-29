Educação

R$ 30 milhões
Notícia

Bônus por frequência de estudantes será pago a 13 mil gestores de escolas da rede estadual no RS

Pagamento extra no contracheque de dezembro integra conjunto de benefícios anunciados no segundo semestre do ano pelo governo do Estado

Paulo Egídio

