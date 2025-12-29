Bônus por frequência de estudantes será pago a 13 mil gestores de escolas da rede estadual no RS

Outro braço de programa estadual também já efetuou pagamentos a estudantes. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Será pago no contracheque de dezembro um bônus para diretores, vice-diretores e outros integrantes das equipes de gestão de escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O recurso extra está relacionado ao índice de frequência dos estudantes.

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), o pagamento vai beneficiar 13 mil profissionais e o aporte será de R$ 30 milhões.

Além de diretores e vices, estão contemplados orientadores educacionais, supervisores e secretários de escola. Professores que não integram a gestão escolar e outros servidores não vão receber nesta etapa.

Para a equipe auferir o bônus, ao menos 80% dos alunos da instituição devem ter frequência mínima de 75% durante o ano letivo. O pagamento será proporcional aos valores de uma tabela de referência, que vai de R$ 1,680.00 a R$ 7,2 mil por profissional (veja abaixo). As equipes receberão o valor cheio caso a escola tenha todos os alunos com índice mínimo de frequência.

A tabela foi dividida conforme o Índice de Complexidade de Gestão (ICG), dado publicado anualmente pelo Ministério da Educação que considera informações como o porte da escola, as etapas e os turnos ofertados.

Os gestores ainda precisam atender a duas condições para fazer jus ao bônus: ter pelo menos seis meses de efetivo exercício em 2025 e estar lotados, em dezembro, na escola em que foi cumprido o tempo mínimo.

De acordo com a Seduc, a relação de desempenho das escolas será publicada nesta segunda-feira (29). Caso identifiquem inconsistências, os gestores escolares poderão entrar com recurso para reivindicar a revisão.

O bônus faz parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, lançado em agosto pelo governo estadual. A iniciativa visa melhorar os índices de aprendizado e reduzir a evasão escolar, concedendo benefícios que incentivam o cumprimento de metas anuais.

Estudantes já receberam

Além dos gestores escolares, o governo do Estado efetuou neste ano pagamento de bônus a estudantes da rede estadual. Aos alunos, o prêmio é vinculado à participação no simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do qual participaram o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio.

O valor é de R$ 2 mil para o primeiro lugar da turma, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado. Também é feito um sorteio de R$ 1 mil entre todos os participantes da turma.

Leia Mais Promessas do governo do RS para educação incluem figurar entre os três melhores desempenhos no Ideb até 2035

Já foram feitos dois lotes de pagamentos, que chegaram 29,5 mil estudantes — 97% dos premiados, correspondendo a um investimento de R$ 32 milhões.

Conforme a Seduc, os 3% restantes são estudantes com inconsistências nos dados cadastrais ou cujas contas bancárias cadastradas não foram encontradas. A pasta informou que trabalha em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) para disponibilizar os recursos a esses estudantes a partir desta semana.

Pagamento a professores começa em 2026