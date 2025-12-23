Aprovação do novo Plano Nacional de Educação ficará para 2026; entenda

Ler resumo

Plano estabelece objetivos a serem cumpridos sem 10 anos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ficará para 2026 a aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE), com metas a serem alcançadas nos próximos 10 anos nas esferas educacionais. Neste mês, o novo texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com atraso, já que a vigência do atual PNE terminou oficialmente em junho 2024. Após ter a vigência prorrogada, o documento é válido até 31 de dezembro de 2025.

O texto do novo PNE (Projeto de Lei 2.614/2024) foi encaminhado para análise do Senado, mas isso só deve ocorrer no início do ano legislativo de 2026, a partir de fevereiro, quando serão retomadas as sessões deliberativas. Em nota, o Senado Federal informou que a proposta será apreciada depois do recesso parlamentar, que ocorre de 23 de dezembro a 1º de fevereiro.

Na quarta-feira (17), em Plenário, a senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, afirmou que o projeto do novo PNE será a prioridade do grupo em 2026. Concluída a votação no Senado, o projeto será encaminhado para sanção presidencial.

Principais pontos do novo PNE

O PNE estabelece as metas e objetivos da educação brasileira, pública e privada, pela próxima década. Trata-se do instrumento de base da educação no país, cujas diretrizes servem para orientar a construção de políticas públicas educacionais.

A nova versão do plano desdobra 19 metas em temas que vão desde o acesso à escola à valorização de professores, considerando da Educação Infantil à pós-graduação. Veja o que consta no projeto aprovado na Câmara: