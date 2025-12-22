A pós-graduação mudou: o que o profissional precisa aprender hoje? Assista 

É possível formar profissionais técnicos e com competências humanas em apenas 12 meses? O novo episódio do podcast Educação do Amanhã discute os desafios e as estratégias para cursos de pós-graduação acelerados que combinam habilidades técnicas, socioemocionais e orientação de carreira.
Os convidados do programa são:
- Eduardo Senise, diretor de Educação Continuada da Unisinos
- Victória Kern, gerente de Desenvolvimento e Produtos da mesma diretoria
Ao longo da conversa, os especialistas explicam que programas breves precisam de intencionalidade pedagógica e de um equilíbrio entre competências técnicas e soft skills, como comunicação, resolução de problemas e resiliência.
Além disso, enfatizam o papel que questões como o networking e a diversidade na sala de aula possuem para promover trocas humanas que consolidam o aprendizado.