Ulbra lança escola com foco em cursos de tecnologia, empreendedorismo e comunicação

A Ultec School oferece aos estudantes salas de aula modernas, projetadas especialmente para atender ao novo modelo de ensino. Ultec Ulbra / Divulgação

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) lançou, nesta segunda-feira (17), a Ultec School, nova escola de graduação da instituição estruturada em três eixos estratégicos: Tecnologia, Empreendedorismo e Comunicação. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e podem ser realizadas no site da Ultec School. As aulas estão previstas para começar em março de 2026.

O projeto, que representa uma nova etapa na história da instituição, nasce como uma proposta de Ensino Superior inovadora. Segundo a universidade, a formação está alinhada às transformações do mercado.

A nova unidade acadêmica da Ulbra nasce com quatro cursos de graduação: Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo. As aulas ocorrerão no turno da manhã, enquanto as atividades práticas serão desenvolvidas no contraturno, incluindo mentorias, projetos experimentais, parcerias com grandes empresas e iniciativas de inovação.

Cada turma terá o limite de 40 estudantes por curso, o que, segundo a instituição, assegura ensino personalizado, com experiências práticas desde o primeiro semestre.

Novos espaços, novas práticas

A Ultec School contará com infraestrutura própria, com salas de aula e projetadas especialmente para o novo modelo de ensino.

Nos cursos de Jornalismo e Marketing, os estudantes terão acesso aos estúdios de TV, rádio e podcast da emissora de rádio presente no campus e o canal de TV da universidade. Os estudantes poderão veicular seus trabalhos na programação oficial das emissoras.

Já os alunos de Administração e Ciência da Computação desenvolverão projetos de campo com empresas parceiras da instituição e com um núcleo de criação de startups, que funcionará como incubadora para negócios dos próprios estudantes.

A Ultec School aposta no desenvolvimento das chamadas people skills – habilidades e competências comportamentais pessoais e sociais –, como liderança, comunicação, gestão de crises e trabalho em equipe. A formação também incluirá aulas de oratória e disciplinas voltadas ao bem-estar físico e mental, estimulando a prática esportiva.

Além disso, todos os cursos oferecem experiências internacionais em universidades de referência em suas respectivas áreas.