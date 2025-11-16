Segundo dia de provas do Enem 2025 tem questões sobre Usain Bolt e Ozempic

Estudantes responderam questões de Ciências da Natureza e Matemática no segundo dia de Enem, neste domingo (16). André Ávila / Agencia RBS

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), com questões de Ciências da Natureza e Matemática, foi aplicado na tarde deste domingo (16).

O caderno de questões teve perguntas envolvendo o atleta Usain Bolt e a criação do Ozempic, que repercutiram nas redes sociais.

"A associação chamou atenção, mas o ponto da questão era bem mais simples: o estudante não precisava conhecer nada sobre o medicamento, e sim relacionar o habitat do monstro-do-gila, um lagarto venenoso típico dos desertos da América do Norte, com os ambientes de clima seco da caatinga brasileira. O interesse do público surgiu porque esse animal produz uma substância chamada exendina-4, que imita o hormônio humano GLP-1 — base para o desenvolvimento da exenatida, utilizada no tratamento de diabetes tipo 2. A exenatida é uma versão sintetizada em laboratório dessa molécula natural; não é o Ozempic, mas atua de forma parecida", analisou o professor de biologia Flávio Landim, da Plataforma Professor Ferretto.

As provas começaram a ser aplicadas às 13h30, com prazo de encerramento às 18h30. A saída dos participantes foi autorizada a partir das 15h30.

O exame é aplicado em mais de 1.800 municípios do país, com 11 mil locais de prova e 164 mil salas, mobilizando mais de 300 mil pessoas.

Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da COP30.

Já a reaplicação do Enem ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, e o resultado final está previsto para janeiro de 2026.

Gabarito em até 10 dias úteis

No primeiro dia do concurso, no domingo anterior, os alunos tiveram até as 19h para responder 90 questões objetivas das provas de Ciências Humanas e Linguagens (45 de cada área do conhecimento) e para fazer a prova de Redação. Neste ano, o tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Em todo o país, a primeira etapa do concurso teve 27% de abstenção entre os cerca de 4,8 milhões de inscritos, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado, quando ficou em 26,6%. A porcentagem foi ligeiramente inferior à registrada nos anos de 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%).

O gabarito das provas de Matemática e Ciências da Natureza, conforme o Ministério da Educação, deve ser publicado em até 10 dias úteis. A divulgação do resultado final do Enem 2025 está prevista para janeiro de 2026, mas a data exata ainda não foi anunciada oficialmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).