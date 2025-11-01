Prazo para matrículas na rede estadual em 2026 termina neste domingo

Kit de uniforme é composto por peças para todas as estações. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

O período de matrículas para o ano letivo de 2026, na Rede Estadual de Ensino do RS, encerra neste domingo (2). O processo deve ser feito exclusivamente pelo Portal de Matrículas da Secretaria da Educação (Seduc).

Estão disponíveis vagas para Ensino Fundamental, Ensino Médio (regular, em tempo integral ou integrado ao ensino técnico), Educação Profissional e Técnica, Curso Normal, Aproveitamento de Estudos e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O prazo para solicitação dos kits gratuitos de uniforme escolar — compostos por peças para todas as estações — também encerra em 2 de novembro. A entrega dos itens será feita diretamente nas escolas.

Pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem preencher o formulário online, informando o CPF do aluno e indicando até quatro escolas, por ordem de preferência. Após o envio, o sistema gera um número de protocolo, necessário para acompanhar o andamento da matrícula. Cada CPF pode ser utilizado apenas uma vez.

O resultado da designação das vagas será divulgado no portal a partir de 8 de dezembro. A confirmação presencial da vaga deve ser feita entre os dias 8 e 19 de dezembro. Quem não comparecer nesse período perderá a matrícula.

