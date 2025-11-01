Educação

Última chance
Notícia

Prazo para matrículas na rede estadual em 2026 termina neste domingo

Resultado da designação das vagas será divulgado no portal a partir de 8 de dezembro; prazo para solicitação dos kits gratuitos de uniforme escolar também encerra em 2 de novembro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS