O que levar em conta antes de comprar material escolar? Veja dicas para preparar o novo ano letivo 

Especialistas recomendam que pais e responsáveis não deixem as compras de material escolar para a última hora. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Com a proximidade do novo ano letivo, uma das principais preocupações de pais e responsáveis é o material escolar. No final do ano, próximo ao período de rematrículas, as escolas particulares disponibilizam a relação de materiais solicitados para o ano seguinte. A lista inclui itens como lápis, canetas, cadernos, estojo e tesoura, variando conforme a etapa escolar.

As despesas se somam a questões como o uniforme, por exemplo. Por isso, é preciso preparar o bolso. Muitos deixam para fazer as compras no início do ano, quando as papelarias fazem ofertas. Mas, conforme recomendações de especialistas, o ideal é começar o planejamento financeiro bem antes.

— O bom é não deixar para a última hora. Em janeiro e fevereiro, normalmente, as lojas começam a fazer feirões. Mas é importante ter no radar o valor desses materiais, principalmente para quem está começando do zero, para não acabar gastando mais do que o necessário. Fazer pesquisa de preços, ver o que dá para aproveitar — explica a professora e educadora financeira Wendy Haddad Carraro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Para que os gastos não pesem muito no bolso, uma boa dica é aproveitar o mês de novembro para fazer algumas das compras, uma vez que há produtos com preço mais baixo por conta da Black Friday. Outra ideia é aproveitar o Natal para presentear as crianças com itens que a escola exige, especialmente aqueles com custo mais elevado.

— Se a mochila precisa ser trocada, por exemplo, uma opção é combinar com a família para a criança ganhar de presente no fim do ano uma mochila nova, ou estojo novo, se estiver precisando. A gente pode inserir essas necessidades nos presentes, isso já ajuda para dar uma aliviada no orçamento dos pais — destaca Wendy.

Também é possível verificar os itens que podem ser reaproveitados, e passar adiante os que não serão mais usados, destaca a assessora jurídica do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe), Letícia Dalcin.

— Muitas escolas têm feito feiras de livros didáticos e uniformes usados que estejam em bom estado, por exemplo, para haver reaproveitamento de materiais do ano anterior. Daqui a pouco, dá para passar de um filho para o outro, ou de uma família para outra que tem um filho menor, é uma forma de economizar — afirma.

O que as escolas podem e não podem pedir?

Muitas vezes, as instituições de ensino enviam aos responsáveis uma lista enorme de itens para o ano seguinte. É importante que os pais estejam atentos – há materiais que, por lei, não podem ser solicitados: os de uso coletivo. A Lei nº 9.870/99, conhecida como a Lei da Mensalidade Escolar, esclarece o que a escola pode pedir ou não.

— Tem um artigo que veda à escola a exigência de qualquer material de uso coletivo dos alunos, ou cobrança de valores adicionais fora do contrato para esses materiais de uso coletivo. Por exemplo, não pode solicitar papel higiênico, copos descartáveis, produtos de limpeza, material de escritório — explica a assessora.

O que as instituições de ensino podem solicitar são os materiais de uso individual do aluno, essenciais para o aprendizado, como cadernos, lápis de cor, borracha, apontador, tinta e massinha. Os itens variam de acordo com a faixa etária e etapa escolar.

— É importante que as escolas revisem suas listas anualmente, para manter essa coerência, essa transparência entre a lista de material e o projeto pedagógico, e os custos das famílias — afirma.