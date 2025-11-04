Morre a professora Jeni Reck, aos 64 anos

Jeni Jussara de Oliveira Reck dedicou a vida à educação e à defesa dos direitos da população indígena. Tadashi Reck Takahashi / Arquivo Pessoal

Morreu no último dia 25 de outubro, aos 64 anos, Jeni Jussara de Oliveira Reck. Professora dedicada à educação pública de Gravataí, faleceu de causas naturais.

Natural de Rolante, no Vale do Paranhana, Jeni nasceu em 28 de março de 1961. Iniciou os estudos em Riozinho, na mesma região. Em 1976, mudou-se para Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde passou a se dedicar ao magistério. Formou-se em História e Geografia pela Universidade La Salle, o que marcou o início de sua trajetória como professora. Entre as escolas em que lecionou, destacam-se a Escola Cincinato Jardim do Vale — onde também foi a primeira diretora eleita —, a Escola Maria Josefina Becker, a Escola Érico Veríssimo e a Escola Anita Garibaldi.

Comprometida com a educação pública, Jeni também atuou na Secretaria de Educação do Estado (Seduc), na Secretaria Municipal de Educação (Smed) e na 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Além disso, esteve à frente de diversos programas que ampliavam oportunidades para alunos da rede pública e era reconhecida por sua atuação junto à população indígena.

A 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) manifestou profundo pesar pela morte de Jeni. A nota ressaltou o legado de dedicação à educação pública e o compromisso com os estudantes. Segundo o texto, Jeni deixou sua marca “pelo compromisso com a educação pública, pelo cuidado com os estudantes e pela atenção às comunidades indígenas”.

A Prefeitura de Gravataí também lamentou o falecimento da professora. O comunicado destacou o engajamento da servidora com projetos voltados à inclusão e à valorização da educação pública. A administração municipal lembrou que Jeni foi uma profissional “comprometida com a educação pública de Gravataí e com o resgate de estudantes vulneráveis”, atuando tanto na Smed quanto na 28ª CRE.

Segundo seu único filho, Tadashi Reck, Jeni era uma pessoa calma e muito trabalhadora, mas de temperamento e personalidade fortes. Por essa razão, tornou-se a primeira mulher a atuar como chefe sênior dos escoteiros de Gravataí. Nos momentos de lazer, gostava de ler e viajar.

A professora Jeni deixa o filho Tadashi, as irmãs Maria Valeira e Maria Emília, e os sobrinhos Lucas, Daniel Elias, Viviana, Valentina e Virgínia.