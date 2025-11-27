Educação

Obituário
Notícia

Irmão Neori Rodrigues da Fonseca, da Rede Marista, morre aos 77 anos

Com 57 anos de vida marista, ele atuou em escolas do Estado e por mais de duas décadas em missões na Amazônia

Zero Hora

