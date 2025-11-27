Irmão Neori Rodrigues da Fonseca, da Rede Marista, morre aos 77 anos

Integrante da tradição marista no RS, com atuação em escolas, pastorais e frentes missionárias. Rede Marista / Reprodução

A comunidade marista amanheceu de luto nesta quinta-feira (27). Morreu em Porto Alegre, aos 77 anos, o Irmão Neori Rodrigues da Fonseca. Ele faleceu em decorrência de septicemia e peritonite aguda. A morte foi confirmada pela Rede Marista, instituição à qual dedicou 57 anos de sua vida.

Natural de Bom Princípio, no Vale do Caí, Irmão Neori ingressou no juvenato (período de convivência e aprendizado básico sobre a congregação) em 1959, em sua cidade natal. Realizou o postulado (primeiro passo oficial para entrar na vida religiosa) e o noviciado (fase mais profunda e intensa de formação) em 1967, em Viamão, na Região Metropolitana, onde professou os primeiros votos no ano seguinte. Em 1976, professou os votos perpétuos, em Montenegro.

Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), realizou o curso de Espiritualidade Marista no Cemar, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e em San Lorenzo de El Escorial, na Espanha. Além disso, participou das formações de Planejamento Pastoral, em Bogotá, na Colômbia, e de Renovação Espiritual (Cerne), em Curitiba, no Paraná.

Irmão Neori, ligado à tradição marista no Rio Grande do Sul, descendia de uma figura central para a chegada da congregação à região. Seu avô, Jango Rodrigues da Fonseca, foi o responsável por conduzir a carroça que levou os Irmãos Weibert, Marie Berthaire e Jean Dominici de São Sebastião do Caí a Bom Princípio, em 1900, marco inicial da missão marista no Sul do Brasil.

Ao longo de sua trajetória religiosa, o Irmão Neori atuou como professor, missionário e animador vocacional. Entre 1976 e 1977, coordenou ações de animação vocacional no Ginásio São João Batista, em Montenegro. A partir de 1978, integrou o Centro Educacional Marista de Canudos, em Novo Hamburgo, onde permaneceu por duas décadas exercendo funções nas áreas de catequese, pastoral, vocação e administração.

Em 1999, iniciou trabalho missionário na região amazônica, dedicando-se por 22 anos a comunidades maristas em Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga e Boa Vista, com atuação em pastorais e formações vocacionais. Desde 2022, residia na Casa São José, em Viamão, onde realizava tratamento de saúde.

*Produção: Juliano Lannes