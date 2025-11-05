Ex-secretária de Educação de Garibaldi, Adriana Splajt, morre aos 60 anos

O sepultamento de Adriana Splajt foi realizado no último domingo (2), no Cemitério Público Municipal de Garibaldi. Adriana Fátima Giardin Splajt / Facebook / Reprodução

Morreu na madrugada de sábado (1º), aos 60 anos, Adriana Fátima Giardin Splajt, professora e ex-secretária de Educação de Garibaldi, município da Serra.

Adriana dedicou sua carreira à educação pública, atuando em diversas funções ao longo dos anos. Foi titular da Secretaria Municipal de Educação por dois mandatos consecutivos, entre 2001 e 2008. Mais recentemente, exerceu a função de coordenadora pedagógica da Educação Infantil, entre 2021 e 2024.

Além do trabalho desenvolvido na rede municipal, Adriana também atuou como diretora do Instituto Estadual de Educação Professora Irmã Teofânia e lecionou em diversas escolas da rede estadual.

Seu reconhecimento também está ligado ao fortalecimento de políticas públicas voltadas à Educação Infantil em Garibaldi. Adriana participou da criação e consolidação de escolas e defendeu o uso de metodologias que valorizassem o desenvolvimento das crianças por meio da leitura e da brincadeira.

A Prefeitura de Garibaldi manifestou profundo pesar pelo falecimento da professora. Em nota, a administração municipal destacou que Adriana deixa um legado de “entusiasmo, cuidado e amor pela educação — um exemplo para todos que tiveram o privilégio de conviver e aprender com ela”.