Escolas podem impedir matrícula em caso de inadimplência? Tire suas dúvidas sobre o novo ano letivo

Nesta época do ano, é comum surgir dúvidas sobre matrícula, rematrícula e transferência. LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

Com a proximidade do novo ano letivo, pais e responsáveis se organizam para solicitar matrícula, rematrícula ou transferência dos filhos nas escolas. Esses processos podem gerar dúvidas, sobretudo no que se refere aos direitos e deveres das famílias.

A reportagem de Zero Hora conversou com o presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), Antônio Eugênio Cunha, e com o diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, para sanar dúvidas e auxiliar as famílias a tomarem decisões nesse período.

Veja perguntas e respostas

A escola pode cobrar taxa de matrícula?

Sim. As escolas estão autorizadas a cobrar taxas de matrícula e rematrícula, mas devem estar inclusas no valor anual informado. A taxa cobre despesas como aumento de custos com funcionários ou investimentos que a escola esteja realizando.

— A taxa tem que ser uma parcela da anuidade, não pode ser uma taxa extra. A escola deve apresentar aos pais e responsáveis o valor da anuidade e tem que avisar se vai ter aumento ou não. É um direito dos pais saber disso — explica Di Lorenzo, do Procon.

Como saber o valor do reajuste?

No período de matrículas, é importante que as escolas divulguem as informações financeiras à comunidade escolar, sinalizando a respeito de eventual reajuste nas mensalidades e demais comunicados relevantes. A legislação determina que essas informações devem estar disponíveis 90 dias antes do término do período de matrículas, conforme Cunha, da Fenep:

— A partir desse momento, desses 90 dias, já são divulgadas essas informações, incluindo o índice de reajuste e custos envolvidos. Assim, as famílias ficam sabendo dos custos do ano letivo seguinte e podem se organizar.

Para definir o percentual de reajuste, as escolas levam em consideração uma série de fatores, incluindo despesas como folha de pagamento, manutenção da infraestrutura física e custos operacionais, bem como investimentos. A situação socioeconômica das famílias também influencia a decisão.

É possível fazer rematrícula na escola se estiver inadimplente?

Outra dúvida frequente é como funciona a rematrícula em caso de inadimplência, ou seja, quando um aluno tem débitos pendentes com a instituição. A legislação determina que, para ser feita a rematrícula, o cliente deve estar em dia com os pagamentos. Então, se a família tiver pendências financeiras, é preciso acertar antes do período de matrículas.

— A rematrícula, na realidade, é a confirmação de um novo contrato. Se ele não estiver em dia, ele não consegue fazer a matrícula. Mas as escolas abrem as suas portas para as negociações devidas, de maneira a tornar possível que o aluno e seu responsável prossigam com o contrato com a escola — diz Cunha, da Fenep.

O diretor do Procon Porto Alegre ressalta que essa negociação deve ser feita junto aos pais e responsáveis, e que a escola não pode, em hipótese alguma, interferir na aprendizagem ou gerar constrangimento ao estudante.

— A escola pode negar a rematrícula, mas não pode interromper o ano letivo do aluno. Nenhuma atividade pedagógica pode ser suspensa. A criança ou adolescente não pode passar por nenhum constrangimento. E não pode haver nenhum tipo de coação por parte da escola, exceto pelos meios legais — explica Di Lorenzo.

Em caso de transferência, a escola de origem pode segurar documentos quando há inadimplência?

Não. A documentação do aluno não pode ser retida pela escola. Caso a família opte pela transferência do(s) filho(s) para outra instituição de ensino, a escola de origem tem a obrigação de entregar todos os documentos pedagógicos daquele estudante.

— Naturalmente, quando os pais vão fazer essa solicitação, existem outros dispositivos legais para que a família se responsabilize pela dívida que existe. Mas a liberação é obrigatória e não pode prejudicar o aluno — explica Cunha.

E se a família tiver dificuldades financeiras?