Escolas podem impedir matrícula em caso de inadimplência? Tire suas dúvidas sobre o novo ano letivo

Com a proximidade do novo ano letivo, pais e responsáveis se organizam para solicitar matrícula, rematrícula ou transferência dos filhos nas escolas. Esses processos podem gerar dúvidas, sobretudo no que se refere aos direitos e deveres das famílias.
A reportagem de Zero Hora conversou com o presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), Antônio Eugênio Cunha, e com o diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, para sanar dúvidas e auxiliar as famílias a tomarem decisões nesse período.
Veja perguntas e respostas
A escola pode cobrar taxa de matrícula?
Sim. As escolas estão autorizadas a cobrar taxas de matrícula e rematrícula, mas devem estar inclusas no valor anual informado. A taxa cobre despesas como aumento de custos com funcionários ou investimentos que a escola esteja realizando.
— A taxa tem que ser uma parcela da anuidade, não pode ser uma taxa extra. A escola deve apresentar aos pais e responsáveis o valor da anuidade e tem que avisar se vai ter aumento ou não. É um direito dos pais saber disso — explica Di Lorenzo, do Procon.
Como saber o valor do reajuste?
No período de matrículas, é importante que as escolas divulguem as informações financeiras à comunidade escolar, sinalizando a respeito de eventual reajuste nas mensalidades e demais comunicados relevantes. A legislação determina que essas informações devem estar disponíveis 90 dias antes do término do período de matrículas, conforme Cunha, da Fenep:
— A partir desse momento, desses 90 dias, já são divulgadas essas informações, incluindo o índice de reajuste e custos envolvidos. Assim, as famílias ficam sabendo dos custos do ano letivo seguinte e podem se organizar.
Para definir o percentual de reajuste, as escolas levam em consideração uma série de fatores, incluindo despesas como folha de pagamento, manutenção da infraestrutura física e custos operacionais, bem como investimentos. A situação socioeconômica das famílias também influencia a decisão.
É possível fazer rematrícula na escola se estiver inadimplente?
Outra dúvida frequente é como funciona a rematrícula em caso de inadimplência, ou seja, quando um aluno tem débitos pendentes com a instituição. A legislação determina que, para ser feita a rematrícula, o cliente deve estar em dia com os pagamentos. Então, se a família tiver pendências financeiras, é preciso acertar antes do período de matrículas.
— A rematrícula, na realidade, é a confirmação de um novo contrato. Se ele não estiver em dia, ele não consegue fazer a matrícula. Mas as escolas abrem as suas portas para as negociações devidas, de maneira a tornar possível que o aluno e seu responsável prossigam com o contrato com a escola — diz Cunha, da Fenep.
O diretor do Procon Porto Alegre ressalta que essa negociação deve ser feita junto aos pais e responsáveis, e que a escola não pode, em hipótese alguma, interferir na aprendizagem ou gerar constrangimento ao estudante.
— A escola pode negar a rematrícula, mas não pode interromper o ano letivo do aluno. Nenhuma atividade pedagógica pode ser suspensa. A criança ou adolescente não pode passar por nenhum constrangimento. E não pode haver nenhum tipo de coação por parte da escola, exceto pelos meios legais — explica Di Lorenzo.
Em caso de transferência, a escola de origem pode segurar documentos quando há inadimplência?
Não. A documentação do aluno não pode ser retida pela escola. Caso a família opte pela transferência do(s) filho(s) para outra instituição de ensino, a escola de origem tem a obrigação de entregar todos os documentos pedagógicos daquele estudante.
— Naturalmente, quando os pais vão fazer essa solicitação, existem outros dispositivos legais para que a família se responsabilize pela dívida que existe. Mas a liberação é obrigatória e não pode prejudicar o aluno — explica Cunha.
E se a família tiver dificuldades financeiras?
Caso a família tenha dificuldade para arcar com os custos, sempre existe a possibilidade de renegociar com a escola. É possível recorrer ao Procon, que realiza essa intermediação entre as famílias e as escolas particulares.