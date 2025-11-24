Como formar mulheres líderes e empreendedoras? Especialistas debatem alternativas; assista

O novo episódio do podcast Educação do Amanhã discute os caminhos e desafios do empreendedorismo feminino no Brasil, e como a educação, o autoconhecimento e as redes de apoio podem impulsionar mulheres a assumirem posições de liderança. As convidadas do programa são a professora Patrícia Cabral, decana da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos, e Dirlene Silva, economista, empreendedora e Top Voice do LinkedIn.