"O Professor Ampliado"
“A inteligência artificial vai ser uma ferramenta extra para o professor”: livro traz dicas para usar IA na sala de aula

Obra discute o papel do educador na era digital e propõe caminhos para integrar tecnologia e sensibilidade humana, com orientações de como transformar a IA em aliada

Fernanda Polo

