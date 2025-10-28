Veja os principais erros cometidos na redação do Enem

Saber os erros mais cometidos na redação do Enem é essencial para evitá-los e garantir uma nota acima da média fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 9 e 16 de novembro. Um dos fatores mais importantes para uma preparação qualificada para a redação é a prática contínua da escrita, método que auxilia o estudante a identificar os principais erros cometidos e a conseguir aperfeiçoar a produção.

Visando auxiliar os candidatos que querem conquistar uma pontuação elevada na redação do exame — que possui um peso representativo na nota final do candidato —, a plataforma Redação Nota 1000 elaborou um estudo exclusivo sobre os principais erros cometidos. A análise é embasada em mais de 300 mil redações avaliadas no primeiro semestre de 2025. Erros ortográficos, uso inadequado de pontuação, repetição de palavras e pouco repertório estão entre os principais deslizes.

Segundo a analista pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, Fernanda Becker, corrigir as falhas verificadas em uma produção textual não significa erradicar todos os erros; conforme o processo estiver em curso, a probabilidade é de que novos equívocos menos perceptíveis apareçam. “Por isso, a persistência na escrita é fundamental: para que os desvios sejam corrigidos na redação seguinte”, ressalta.

Principais erros cometidos

Confira os principais equívocos dos estudantes em suas produções textuais no modelo Enem, conforme indica o estudo da Redação Nota 1000, em cada uma das cinco competências avaliativas do exame e as principais dicas para evitá-los:

Competência 1 – que trata de demonstrar o domínio da escrita formal da língua portuguesa

Conforme o estudo realizado pela plataforma, ortografia (74,29%) e pontuação (71,34%) foram os quesitos com o maior número de falhas nessa competência. Dessa forma, o professor de Língua Portuguesa da FourC Bilingual Academy, Roberto Caliani Janeiro, destaca que é importante que o candidato, após finalizar o rascunho, verifique alguns pontos.

“Para a acentuação, principalmente de palavras ligadas ao tema, o aluno possui acesso aos textos de apoio antes de fazer a redação. Assim, as palavras que estão na coletânea não podem ter a sua grafia ou a sua acentuação alterada no texto produzido pelo candidato. Uma última leitura auxilia na correção de acento e ortografia”, explica.

Ao escrever a redação, é preciso escolher repertórios legitimados, produtivos e pertinentes ao tema Halfpoint / Shutterstock | Portal EdiCase

Competência 2 – que avalia a compreensão da proposta de redação

O dado mais expressivo relacionado a essa competência refere-se à falta de produtividade dos repertórios (36,40%). Como destaca a professora de Língua Portuguesa do Colégio Liceu Pasteur Start Anglo Trilíngue School, Ana Flávia dos Reis, a excelência nessa competência depende da escolha de repertórios legitimados, pertinentes e produtivos, critérios essenciais para um texto coerente, consistente e autoral.

“Um repertório é considerado legitimado quando é reconhecido por alguma área do saber ou esfera social. Já a pertinência está ligada à relação direta e clara com o tema, contribuindo para o desenvolvimento da tese. Por fim, a produtividade diz respeito ao uso ativo do repertório na construção dos argumentos”, comenta.

Competência 3 – que avalia a capacidade de organizar as informações e argumentos em defesa de um ponto de vista

O apontamento de falta de desenvolvimento das informações (61,65%) foi o que mais se destacou no quesito. Para evitar, o vestibulando deve se certificar de que todas as informações inseridas no texto estão devidamente explicadas e justificadas. Como orienta o autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH, Diogo D’Ippolito, argumentar bem exige mais do que expor opiniões: é necessário explicar, demonstrar e conectar as ideias de modo que o corretor compreenda claramente a linha de raciocínio do autor.

Competência 4 – que analisa a construção coesa do texto

Neste ponto, a repetição de termos (45,28%) foi a falha mais expressiva. De acordo com Maria Clara Alves, coordenadora de Ensino Infantil e Fundamental – Anos Iniciais da rede de escolas Anglo Alante, a repetição excessiva de palavras deixa o texto cansativo e prejudica sua coesão.

“Para evitar esse problema, os estudantes podem substituir termos repetidos por pronomes ou sinônimos, tornando a leitura mais fluida. Também é importante variar as expressões e utilizar conectivos, que ajudam a ligar as ideias sem repetir as palavras. Além disso, ler com frequência amplia o vocabulário e facilita a escolha de palavras diferentes para expressar o mesmo sentido. Assim, o texto fica mais claro, interessante e bem construído”, complementa.

Competência 5 – que avalia a capacidade do candidato de elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado

No levantamento da Redação Nota 1000, modo (29,71%) e detalhamento (29,80%) foram os elementos mais negligenciados na hora de redigir o texto. “Muitos acabam sugerindo soluções genéricas, sem indicar quem executaria a ação, de que forma e com qual objetivo, o que reduz a nota nesse critério. Além disso, ainda é comum a cópia de trechos da coletânea, muitas vezes sob a crença equivocada de que citar uma autoridade significa reproduzir literalmente o material de apoio”, comenta Joice Oliveira, diretora pedagógica e de conteúdo digital no Multiverso das Letras.

Falhas graves podem comprometer a nota da redação do Enem Sklo Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Erros mais graves

Um dos principais pontos de atenção para os candidatos, de acordo com Fernanda Becker, da Redação Nota 1000, são as falhas graves, que se referem a erros que comprometem significativamente a nota da redação. Entre eles, estão ausência de proposta de intervenção (2,31%); tangência ao tema (0,91%); uso de inteligência artificial (0,54%); redação em branco (0,36%); e fuga total ao tema (0,33%).

Confira mais detalhes abaixo!

1. Ausência de proposta de intervenção

De acordo com o estudo, 2,31% dos estudantes não elaboraram uma proposta interventiva para o problema proposto pela frase temática. Para o professor de língua portuguesa, literatura e redação do Colégio Pitágoras Dominium, parceiro da Rede Pitágoras em Teofilândia (BA), Yuri Barbosa Martins de Oliveira, o aluno é orientado a apresentar cinco elementos obrigatórios — agente, ação, modo/meio, detalhamento e finalidade —, visando à resolução do problema social apresentado na proposta.

“Quando os estudantes não sabem reconhecer do que se trata cada um desses elementos, bem como interagir com eles na dinamicidade de sua escrita, sua intervenção será muito simplista, o que pode abaixar a nota final do candidato”, comenta. Por isso, a menos de um mês para a realização da prova, é preciso revisar com atenção cada elemento, assim como também praticar para que a intervenção não seja mais um empecilho para a nota mil.

2. Tangência ao tema

Significa que a frase temática foi abordada de forma parcial. Uma redação será penalizada se tangenciar o tema com o barramento da nota no máximo ao Nível 1 (40 pontos) em 3 competências: 2, 3 e 5.

A coordenadora de Redação do Colégio Rio Branco, Márcia Pelachin, orienta que o candidato não precisa copiar a frase temática exatamente como está na proposta, mas que ela pode ser explicitada nas análises por meio de sinônimos ou termos substitutos. “Caso surja alguma insegurança diante de um tema desconhecido ou particularmente complexo, o tangenciamento pode ser evitado se a frase temática surgir, por exemplo, na introdução do texto”, complementa.

3. Fuga total ao tema

A fuga ao tema ocorre quando nenhuma das palavras centrais da frase temática é mencionada ao longo do texto. De acordo com Mara Couro Linhares, autora de Redação do Fibonacci Sistema de Ensino, esse erro ocorre quando o participante não aborda o foco temático ou o assunto de maneira mais ampla.

“Na redação do Enem 2024, intitulada ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’, fugiu ao tema quem não tratou do assunto mais amplo — herança africana —, como redações que abordaram exclusivamente a história do Brasil, mas sem referência à herança africana e até mesmo aquelas que negaram a presença da herança africana”, afirma.

Desse modo, de acordo com Mara Couro Linhares, é importante identificar as palavras-chave da proposta, ler com atenção os textos motivadores e garantir que todos os elementos principais do tema estejam na redação é fundamental.