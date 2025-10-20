Veja como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo no Enem

O Enem exige a escrita de um texto dissertativo-argumentativo Ground Picture / Shutterstock | Portal EdiCase

Apesar dos esforços por parte dos professores e dos avanços percebidos nas escolas, ainda existem receios quando se trata de produzir um texto, seja em situações cotidianas, como um simples e-mail, ou ao encarar o “monstro” chamado redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para diminuir o nervosismo, a seguir, veja os elementos necessários para estruturar uma redação e como aplicá-los de forma eficiente, com exemplo prático, para que você possa se preparar e enfrentar esse desafio com mais confiança.

Texto dissertativo-argumentativo

Para se sair bem no texto dissertativo-argumentativo, o autor tem de fazer uso de argumentos sólidos para defender o seu ponto de vista a respeito do tema solicitado.

Estrutura

Introdução: parte em que há a apresentação do tema ao leitor, com as abordagens que serão feitas no decorrer do texto. Em um texto de 30 linhas, deve ter de 5 a 6 linhas;

parte em que há a apresentação do tema ao leitor, com as abordagens que serão feitas no decorrer do texto. Em um texto de 30 linhas, deve ter de 5 a 6 linhas; Desenvolvimento: o autor usará argumentos sólidos para desenvolver as ideias lançadas na introdução, expressando o seu ponto de vista. Lembrando que não há como escrever sobre algo que não conhecemos. Portanto, a leitura é imprescindível para o desenvolvimento da argumentação. Sem ela, corre-se o risco de escrever, escrever, e não dizer nada ou apenas reproduzir o que se ouve. Em um texto de 30 linhas, deve ter em torno de 18 linhas;

o autor usará argumentos sólidos para desenvolver as ideias lançadas na introdução, expressando o seu ponto de vista. Lembrando que não há como escrever sobre algo que não conhecemos. Portanto, a leitura é imprescindível para o Sem ela, corre-se o risco de escrever, escrever, e não dizer nada ou apenas reproduzir o que se ouve. Em um texto de 30 linhas, deve ter em torno de 18 linhas; Conclusão: hora de apresentar as soluções para o problema exposto no texto. Para isso, o autor precisa responder às seguintes questões: “o que fazer?”, “como fazer?”, “quem vai fazer?” e “com qual objetivo?”, não necessariamente nessa ordem.

Não basta conhecer a estrutura de um texto. Saber os elementos necessários para que ele tenha qualidade também se faz necessário.

Qualidade de um texto

O texto tem de chegar ao leitor de forma que ele entenda o que o autor quis dizer. Entender é diferente de interpretar, já que o último pode variar de pessoa para pessoa, pois leva em consideração o momento do leitor, a vivência dele, o estado emocional no momento em que lê etc.

Para se produzir um texto de qualidade, é preciso, antes de qualquer coisa, conhecimento sobre o assunto que será abordado, e as ideias devem ser articuladas, objetivas e desenvolvidas, de preferência, em parágrafos curtos, para evitar problemas com a coerência e a coesão. Isso deve ser feito, também, para facilitar o entendimento por parte do leitor.

Vamos ver um exemplo:

“Cida pediu a Sérgio que pegasse seu tênis no carro.” Essa frase não está clara. O uso do pronome “seu” deixa ambiguidade. De quem é o tênis? Você pode resolver o problema reescrevendo a frase e usando os pronomes “dele/dela”.

Cida pediu a Sérgio que pegasse o tênis dele/dela no carro.

Coesão: são os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases de um texto, para garantir a continuidade da ideia. Entre eles, estão os conectivos, as preposições, os pronomes e os advérbios. Difícil? Vamos ver na prática?

Muito trabalho. Lançamento de um filme. Estresse. Preciso agilizar.

As frases acima não apresentam ligação entre elas. Cada uma tem o seu próprio significado. Vamos transformá-las em um texto coeso?

Há muito trabalho para ser entregue e, ao mesmo tempo, o lançamento de um filme ao qual quero muito assistir. Sendo assim, para evitar estresse, preciso agilizar a entrega.

Agora sim. Os elementos em negrito estabelecem a ligação entre as frases e unem as partes do texto.

Coerência: responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido.

Ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose.

A incoerência desta frase consiste no fato de que quem é intolerante à lactose não pode tomar leite de vaca. Como podemos deixá-la coerente? Vejamos:

Ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose.

A substituição da palavra “vaca” por “soja” deixa a frase coerente.

Mas não se preocupe. A leitura ajudará a memorizar esses elementos. Além disso, o exercício diário de escrita fará com que escreva cada vez melhor. Faça leituras de seus textos em voz alta, colocando-se no lugar do leitor.

Produção de um texto de qualidade

Antes de iniciar a escrita, depois de muita leitura, pesquisa etc., fazer um esboço, com as principais ideias que tem sobre o tema solicitado, ajuda muito. Vamos supor que seja sobre o bullying. A primeira questão será definir o que seja o bullying e escolher sobre qual deseja falar: na escola, no trabalho, em casa, na internet, no transporte público. Em seguida, desenvolver o(s) tópico(s) apresentado(s). Por fim, apresentar soluções para o problema. Vamos treinar?

1. Introdução

Para Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. Considerando que a escola seja a porta de entrada para a aquisição de conhecimento e a de saída para pessoas transformadas, estranha-se o fato de nela estar presente, cada vez mais, o bullying, prática utilizada para discriminar, agredir, excluir etc.

2. Desenvolvimento

Apesar de o ser humano ter a necessidade de viver em sociedade e de a escola ser um local onde as relações precisam existir, de acordo com o filósofo polonês Zygmunt Bauman, elas têm se fragilizado em decorrência do uso indiscriminado das redes sociais, que permitem a reunião de vários agressores, que combinam como e quando atacarão suas vítimas. Sem contar que a exposição dessas vítimas é muito mais cruel. Para pôr fim a esse movimento, necessários se fazem o acompanhamento e a orientação dos alunos quanto ao uso da internet e das redes.

Além disso, precisa-se considerar que a criança e o jovem, que vivem sob a influência virtual, também já foram vítimas em algum momento, até na escola, e precisam de apoio, não somente para entenderem as consequências do bullying, mas, principalmente, para encontrarem motivos para colocar-se no lugar do outro.

3. Conclusão

Sendo assim, a alternativa será identificar e acompanhar os agressores. O Ministério da Educação ficará incumbido de introduzir na base curricular normas de comportamento nas redes sociais, visando formar cidadãos conscientes das consequências de seus atos.

A escola organizará equipes para a realização de debates, palestras e atividades, com o intuito de esclarecer os agressores e encaminhá-los para um acompanhamento com profissionais especializados. A união de todos fará da escola um lugar de convivência harmoniosa, e os alunos terão orgulho de fazer parte deste universo enriquecedor.

Atende aos requisitos

A redação usada como exemplo apresenta coesão, pois as frases e os parágrafos são ligados por elementos conectivos, como “apesar de”, “além disso”, “sendo assim”, “sem contar que”, que dão ao texto um sentido único. Esses elementos são essenciais para uma redação nota 1000 no Enem.

Além disso, citou autores, como Nelson Mandela e Zygmunt Bauman. A citação dá ao aluno credibilidade, pois seus argumentos estão amparados por alguém que é especialista no assunto, além de demonstrar conhecimento.

Temas de redação para o Enem 2025

Agora que já aprendeu a estrutura de uma redação e como desenvolver um texto de qualidade, dentro do gênero dissertativo-argumentativo, nossa dica será para que fique atento às leituras e aos possíveis temas do Enem.

A prova, normalmente, adota temas de importância social em suas redações. Sendo assim, ficar atento aos debates sobre assuntos dessa área é um bom começo, assim como fazer muitas leituras sobre esses temas para adquirir conhecimento. Citar autores nas redações eleva muito a nota, pois o avaliador entende que o candidato se preparou.

Outra dica importante é praticar a escrita, a partir de eixos temáticos. Eles orientam o planejamento, porque abarcam pequenos recortes e ajuda a não fugir do tema.

Em 2019, o tema da redação foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Esse tema está ligado à cultura, e muitos assuntos a esse respeito podem ser trabalhados. Essa “escolha” do assunto a ser falado é chamado eixo temático e precisa ser feito para que a redação não vire uma colcha de retalhos.

Lembram-se do exemplo da redação sobre o bullying? No tema da redação de 2019, o candidato que tivesse bastantes informações sobre cultura e soubesse trabalhar o eixo temático teria uma maior chance de uma nota alta.

Para contribuir, segue abaixo uma lista de possíveis temas para a redação do Enem 2025. Porém, não se esqueçam de que são apenas possibilidades. Não vale xingar os autores caso não caia nenhum deles. Na dúvida, treine estes, sem deixar de ler sobre outros, na área social:

Desafios da sustentabilidade;

Regulamentação das novas tecnologias;

Violência doméstica;

Saúde mental e o combate ao suicídio;

Falta de ética no uso de Inteligência Artificial;

Riscos dos jogos de azar;

Homofobia e inclusão social;

Violência nas escolas;

Analfabetismo no século XXI.

Como é feita a correção das redações do Enem?

A redação é corrigida por dois avaliadores, os quais seguem as competências estabelecidas na Cartilha do Participante, que são:

Competência 1: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Encerramos aqui nossas dicas e desejamos que elas tenham contribuído para a tão sonhada nota mil. Estudem, leiam, pratiquem a escrita, entendam as competências avaliadas e os eixos temáticos. Todo o esforço será recompensado quando estiver fazendo a matrícula no curso desejado e na universidade dos sonhos.

