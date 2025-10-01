UFSM abre inscrições para 1,8 mil vagas em 102 cursos de doutorado, mestrado e especialização

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou nesta quarta-feira (1º) edital de inscrição para 102 cursos de pós-graduação com entrada para 2026. Serão 1.818 vagas disponíveis para mestrado, doutorado e especialização.
O período de inscrições, somente pela internet, foi dividido em duas janelas:
- 1ª janela: até 28/10
- 2ª janela: de 14/05 a 08/06/2026
Não há cobrança de taxa. Clique aqui para acessar o edital.
A análise documental e os critérios de avaliação serão detalhados nos editais específicos de cada programa.
É permitida a inscrição em mais de um curso, desde que um deles obrigatoriamente seja de especialização.
Também há vagas que seguem políticas de ações afirmativas e inclusão para categorias como pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, professores da rede básica, pessoas de baixa renda e estrangeiros.
O que você vai encontrar:
Veja os cursos de Doutorado
- DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- DOUTORADO EM AGRONEGÓCIOS (CAMPUS PM)
- DOUTORADO EM AGRONOMIA
- DOUTORADO EM AGRONOMIA – AGRICULTURA E AMBIENTE (CAMPUS FW)
- DOUTORADO EM ARTES VISUAIS
- DOUTORADO EM BIODIVERSIDADE ANIMAL
- DOUTORADO EM CIÊNCIA DO SOLO
- DOUTORADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS
- DOUTORADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA
- DOUTORADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FARMACOLOGIA
- DOUTORADO EM CIÊNCIA DO MOVIMENTO E REABILITAÇÃO
- DOUTORADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
- DOUTORADO EM CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS
- DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
- DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO
- DOUTORADO EM DIREITO
- DOUTORADO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA
- DOUTORADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
- DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
- DOUTORADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE
- DOUTORADO EM ENFERMAGEM
- DOUTORADO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA
- DOUTORADO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
- DOUTORADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- DOUTORADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
- DOUTORADO EM ENGENHARIA FLORESTAL
- DOUTORADO EM ENGENHARIA QUIMICA
- DOUTORADO EM EXTENSÃO RURAL
- DOUTORADO EM FILOSOFIA
- DOUTORADO EM FÍSICA
- DOUTORADO EM GEOGRAFIA
- DOUTORADO EM HISTÓRIA
- DOUTORADO EM LETRAS
- DOUTORADO EM MEDICINA VETERINÁRIA
- DOUTORADO EM METEOROLOGIA
- DOUTORADO EM PSICOLOGIA
- DOUTORADO EM QUÍMICA
- DOUTORADO EM ZOOTECNIA
- DOUTORADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS – IFFAR
- DOUTORADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS – UFSM
Veja lista de cursos de Mestrado
- MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- MESTRADO EM AGROBIOLOGIA
- MESTRADO EM AGRONEGÓCIOS (CAMPUS PM)
- MESTRADO EM AGRONOMIA
- MESTRADO EM AGRONOMIA – AGRICULTURA E AMBIENTE (CAMPUS FW)
- MESTRADO EM ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO
- MESTRADO EM ARTES DA CENA
- MESTRADO EM ARTES VISUAIS
- MESTRADO EM BIODIVERSIDADE ANIMAL
- MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
- MESTRADO EM CIÊNCIA DO SOLO
- MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL (CAMPUS FW)
- MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS
- MESTRADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA
- MESTRADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: FARMACOLOGIA
- MESTRADO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO E REABILITAÇÃO
- MESTRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
- MESTRADO EM CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS
- MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
- MESTRADO EM COMUNICAÇÃO
- MESTRADO EM DIREITO
- MESTRADO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA
- MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
- MESTRADO EM EDUCAÇÃO
- MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE
- MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE FÍSICA
- MESTRADO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
- MESTRADO EM ENFERMAGEM
- MESTRADO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA
- MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
- MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
- MESTRADO EM ENGENHARIA FLORESTAL
- MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA
- MESTRADO EM ENGENHARIA QUIMICA
- MESTRADO EM EXTENSÃO RURAL
- MESTRADO EM FILOSOFIA
- MESTRADO EM FÍSICA
- MESTRADO EM GEOGRAFIA
- MESTRADO EM GERONTOLOGIA
- MESTRADO EM HISTÓRIA
- MESTRADO EM LETRAS
- MESTRADO EM MATEMÁTICA
- MESTRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA
- MESTRADO EM METEOROLOGIA
- MESTRADO EM PSICOLOGIA
- MESTRADO EM QUÍMICA
- MESTRADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
- MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA
- MESTRADO EM SAÚDE E RURALIDADE (CAMPUS PM)
- MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
- MESTRADO EM ZOOTECNIA
- MESTRADO PROFISSIONAL EM AGRICULTURA DE PRECISÃO
- MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
- MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS – Turma Santa Maria
- MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS – turma fora de sede
- MESTRADO PROFISSIONAL EM PATRIMÔNIO CULTURAL
- MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL
- MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE
Veja lista de cursos de Especialização
- ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
- ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA E MODELAGEM QUANTITATIVA
- ESPECIALIZAÇÃO EM MÚSICA: MÚSICAS DOS SÉCULOS XX E XXI – PERFORMANCE E PEDAGOGIA
Veja o cronograma
- Inscrições: 29/09 a 28/10/25 (1ª janela) e 14/05 a 8/06/26 (2ª janela)
- Divulgação da lista preliminar de inscritos: 29/10/2025 (1ª janela) e 09/06/2026 (2ª janela)
- Seleção interna: 31/10 a 10/12/2025 (1ª janela) e 11/06 a 15/07/2026 (2ª janela)
- Publicação da lista final de classificados e suplentes: 19/12/2025 (1ª janela) e 24/07/2026 (2ª janela)
- Confirmação de vaga: 23 e 24/02/2026 (1ª janela) e 27 e 28/07/2026 (2ª janela)
- Início das atividades acadêmicas: ao longo de 2026, conforme calendário de cada curso