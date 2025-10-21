Tua Voz, Santa Maria: Martha Adaime, primeira reitora eleita da UFSM

Paulo Barauna / UFSM

O Sétimo episódio da décima temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistada Martha Adaime, primeira reitora eleita na Universidade Federal de Santa Maria.

Durante a conversa, ela contou sobre seu ingresso na UFSM, o casamento, o mestrado e doutorado em São Paulo, a volta à instituição como professora e o caminho que fez, da sala de aula até a reitoria. A professora conta que, quando voltou como professora, muitas vezes era confundida com alguma estudante, pela pouca idade.

Com o tempo, conquistou espaço e cargos de gestão. Fez parte da diretoria de departamento, do centro de ciências e de pró-reitorias, antes de ser convidada pelo professor Luciano Schuch para a chapa que venceu as eleições em 2021.

Para a candidatura à Reitoria, ela conta que reuniu diversas mulheres com quem espera contar, e foi sempre muito bem recebida – o que percebe, como resultado, na sua escolha para a reitoria.

Por fim, falou sobre a família. Sobre o desejo de voltar para casa, para estar junto dos pais, irmãos e sobrinhos.

A entrevista contou também com o Repórter da RBS TV Nick Santos.





Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na décima temporada. Serão 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.