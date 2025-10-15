Relator prevê investimento de R$ 280 bilhões para implantar o novo Plano Nacional de Educação

Parecer do deputado Moses Rodrigues foi apresentado nesta terça-feira. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Para cumprir as metas listadas no novo Plano Nacional de Educação até 2035, será necessário um investimento de R$ 280 bilhões. O valor foi apresentado nesta terça-feira (14) pelo relator do projeto de lei do plano (PL 2614/24), o deputado Moses Rodrigues (União-CE).

— Dos R$ 280 bilhões, R$ 130 bilhões vão para cobrir uma deficiência histórica: escolas de Ensino Fundamental e Médio que não têm quadra, não têm banheiro, não têm cozinha, não têm espaço de lazer para crianças e adolescentes — explicou o parlamentar.

— E também para a ampliação das redes municipais e estaduais, com a construção de novas escolas, infraestrutura e tecnologia — completou.

O relator defende que os recursos sejam provenientes do petróleo.

— Existe uma arrecadação excedente, que não será utilizada, a partir de 2026. Essa arrecadação prevista é de R$ 220 bilhões, para os próximos dez anos — argumentou.

O financiamento passou a ser o 19º objetivo do PNE. No texto original, enviado do Executivo para o Congresso, estavam listados 18 objetivos nas áreas de Educação Infantil, alfabetização, Ensinos Fundamental e Médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, Educação Superior, estrutura e funcionamento da Educação Básica.

Uma das metas é atender 100% das famílias que solicitarem vagas em creche para crianças de até três anos. O texto também prevê a alfabetização e um nível adequado de aprendizagem em matemática até o 2º ano do Ensino Fundamental.

O novo PNE irá substituir o atual (2014-2024), que teve sua vigência prorrogada até o fim deste ano.

Presente na apresentação, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a necessidade de garantir o financiamento justo do PNE e, em consequência, a qualidade da educação brasileira.

— O maior desafio do Brasil está na Educação Básica. Quase um terço da população não concluiu a Educação Básica neste país. O mínimo é garantir que todos possam terminar o Ensino Médio — defendeu Santana.

O relatório de Rodrigues segue em discussão na comissão especial. A presidente do colegiado, Tabata Amaral (PSB-SP), espera que a análise da Câmara seja concluída até o início de novembro, e que o Senado vote o projeto até o fim do ano.

Os 19 objetivos do PNE são:

1 - Ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar a pré-escola

2 - Garantir a qualidade da oferta de Educação Infantil

3 - Assegurar a alfabetização e o nível adequado de aprendizagem em matemática ao final do 2º ano do Ensino Fundamental

4 - Assegurar que crianças, adolescentes e jovens em idade escolar obrigatória concluam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio na idade regular

5 - Garantir a aprendizagem dos estudantes no Ensino Fundamental e no Ensino Médio

6 - Ampliar a oferta de educação em tempo integral para a rede pública

7 - Garantir conectividade, educação digital e integração das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação

8 - Promover a educação ambiental e o enfrentamentо das mudanças do clima em todos os estabelecimentos de ensino

9 - Garantir o acesso, a oferta e a permanência em todos os níveis, as etapas e as modalidades na educação escolar indígena, na educação do campo e na educação escolar quilombola

10 - Garantir o acesso, a permanência, a oferta de atendimento educacional especializado de qualidade e a aprendizagem dos estudantes da educação especial e dos estudantes da educação bilíngue de surdos

11 - Assegurar a alfabetização e ampliar o acesso, a permanência e a conclusão da Educação Básica de todos os jovens, adultos e pessoas idosas

12 - Ampliar o acesso, a permanência e a conclusão na educação profissional e tecnológica, com inclusão e redução de desigualdades, visando à sua superação

13 - Garantir a qualidade e a adequação da formação às demandas da sociedade, do mundo do trabalho na educação profissional e tecnológica

14 - Ampliar o acesso, a permanência e a conclusão na graduação, com qualidade e inclusão

15 - Garantir a qualidade de cursos de graduação e instituições de Ensino Superior

16 - Ampliar a formação de mestres e doutores, de maneira equitativa e inclusiva, com melhoria contínua da qualidade

17 - Garantir formação, valorização e condições de trabalho adequadas aos profissionais da Educação básica, de modo a elevar a qualidade da educação

18 - Assegurar a participação e o controle social no planejamento, na gestão democrática na educação pública, no monitoramentо e na avaliação das políticas educacionais