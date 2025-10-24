Quatro dias após anúncio, mais de 25 mil professores  da rede estadual já solicitaram uniformes para 2026

Uniforme de professores da rede estadual incluirá uma jaqueta verde e duas camisetas cinzas. João Pedro Rodrigues / Secom-RS/Divulgação

Em quatro dias, mais de 25 mil professores da rede estadual já solicitaram uniformes para 2026, segundo a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc).

Embora o uso das peças não seja obrigatório, os pedidos até esta sexta-feira (24) alcançam cerca de 45% dos 56 mil servidores contemplados pela iniciativa.

A medida foi anunciada no Dia do Professor, com inscrições abertas desde segunda-feira (20).

Conforme a Seduc, o projeto surgiu de uma demanda das próprias equipes escolares, após os alunos da rede estadual passarem a vestir as peças no cotidiano. É a primeira vez que os professores receberão uniformes.

Aqueles que ainda querem pedir as duas camisetas e a jaqueta do conjunto podem fazer a solicitação até o dia 9 de novembro pelo site Escola RS. O portal informa que excepcionalmente nesta sexta-feira (24) o sistema estará em manutenção entre 12h e 18h.

A previsão é que os uniformes cheguem no início do próximo ano letivo. O investimento total do Estado na ação é de R$ 6 milhões.