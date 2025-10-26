Pós-graduação: o que levar em conta ao escolher um curso de especialização ou MBA?

Ter um diploma de Ensino Superior no Brasil representa um salto significativo na renda. De acordo com o indicador ABMES/Symplicity de Empregabilidade 2025, a remuneração média dos egressos cresce 81% após a conclusão do curso de graduação. Esse também é um dos principais fatores que atraem estudantes para a pós-graduação.
Fazer uma pós tem vantagens para a carreira, mas é preciso saber escolher. Diferentemente da modalidade stricto sensu (mestrados e doutorados), os cursos lato sensu – especializações e MBAs – são voltados ao aperfeiçoamento e atualização técnica, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal.
Os benefícios são diversos:
- Formação prática e voltada ao mercado de trabalho
- Formação e aprofundamento do conhecimento
- Possibilidade de transição de carreira
- Ampliação de networking
A valorização no mercado de trabalho após a conclusão da pós-graduação é um dos principais motivos que levam os profissionais de volta às salas de aula, conforme o diretor de Educação Continuada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Eduardo Senise. Segundo ele, a pós-graduação é um fator chave para o crescimento salarial:
— O sujeito que busca esse curso quer melhorar suas condições de trabalho, colocar-se em uma posição melhor. Um profissional com pós-graduação pode ganhar, em média, até 100% mais do que alguém que fez apenas a graduação. Então, a educação continuada é muito relevante na carreira.
MBA x especialização
Se a pessoa deseja adquirir qualificação profissional e pretende continuar no mercado de trabalho, e não na área acadêmica, o ideal é buscar um curso lato sensu. Mas, nessa modalidade, existem diferentes tipos de curso.
O mais comum é a especialização, destinada a profissionais que buscam aprofundar os conhecimentos em uma área específica da formação, ou determinado segmento de atuação profissional. É ideal para quem busca especializar-se em algum nicho da própria área de formação.
— Imagine que você é uma pessoa da área da Enfermagem. Se você quer ter uma atuação mais importante dentro do seu segmento, você pode buscar uma especialização, uma pós-graduação técnica. Você pode fazer uma pós-graduação em estomaterapia, por exemplo, direcionada a pessoas que vão fazer cuidados intensivos com feridas e machucados — afirma Senise.
A especialização também pode ser útil para quem deseja fazer transição de carreira. É possível selecionar um curso de outra área de interesse, diferente da área de formação do profissional, para explorar as possibilidades e se aprofundar em uma temática nova. Normalmente, o curso de especialização dura um ano.
Outra alternativa é fazer um MBA (Master in Business Administration, na sigla em inglês). São cursos voltados à área de gestão e negócios, ideal para profissionais que buscam adquirir competências de liderança, estratégia e marketing, entre outras habilidades ligadas ao mundo corporativo.
Essa é uma boa opção para quem pretende empreender, por exemplo, ou para profissionais que almejam subir de cargo e ocupar uma posição de gestão. Esses cursos costumam ter duração de um a dois anos e exigem experiência prévia no mercado de trabalho, já que as aulas focam em casos práticos e na aplicação de conceitos de gestão em cenários reais.
No momento da escolha do curso, Senise ressalta que é importante ter clareza dos objetivos:
— É muito importante você entender exatamente qual é o seu momento de carreira, para poder buscar um produto que seja aderente à sua necessidade.
Escolhendo a instituição
Outra dúvida frequente é como escolher a melhor instituição de ensino para cursar uma pós-graduação. Entre as dicas, Senise elenca três aspectos que devem ser observados:
- Reputação da instituição – é preciso verificar se a instituição é reconhecida, se tem boas avaliações e corpo docente qualificado. É importante que haja equilíbrio entre professores acadêmicos e com experiência no mercado
- Modalidade – online ou presencial? Com o crescimento da Educação a Distância e de cursos híbridos, o leque de opções é amplo. O aluno precisa entender o que se alinha melhor aos seus objetivos
- Metodologia – é importante entender a metodologia de ensino, e se o curso proporciona possibilidades de networking. As aulas abordam situações e cases reais? Há momentos de prática, ou o currículo é mais focado em teoria?
Para o profissional de Tecnologia da Informação (TI) Marcelo Wolf, de Nova Petrópolis, a decisão foi mais fácil – ele decidiu cursar a pós na Unisinos, mesma instituição onde concluiu a graduação. Formado no tecnológico de Segurança da Informação, ele decidiu fazer especialização em Gestão de Segurança Cibernética, buscando qualificação em sua área de atuação.
— O curso é mais voltado para a questão de gestão e governança, que é um aspecto que eu gosto bastante. A pós é semelhante à graduação, mas foca justamente na questão da governança da segurança. Então, eu consigo aplicar bastante disso no meu dia a dia no trabalho — diz o jovem de 26 anos, que concluiu o curso em julho.
Atualmente, ele atua no Sicredi em Nova Petrópolis, lidando com governança, processos e defesa cibernética. Wolf considera a qualificação profissional fundamental e conta que já iniciou um novo curso, um MBA em Gestão de Riscos Cibernéticos.