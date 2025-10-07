Educação

Gestão pública
Notícia

Por suspeita de irregularidades, TCE suspende parceria entre prefeitura de Porto Alegre e instituto que oferece aulas de reforço no contraturno

Decisão em caráter provisório é do conselheiro Estilac Xavier, que apontou possíveis riscos aos cofres públicos e ilegalidades nos atos que antecederam a assinatura do termo de até R$ 75,5 milhões entre Smed e organização social

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS