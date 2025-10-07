Por suspeita de irregularidades, TCE suspende parceria entre prefeitura de Porto Alegre e instituto que oferece aulas de reforço no contraturno

Instituto Alicerce lidera programa Porto do Saber, que oferece reforço em português e matemática para alunos da Capital. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu a execução do termo de fomento (um tipo de contrato) assinado entre a Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed) e o Instituto Alicerce, de São Paulo. A decisão é cautelar, tem caráter provisório, e foi publicada na última sexta-feira (3). A parceria prevê que a organização social ofereça aulas de reforço de português e matemática no contraturno para alunos do Ensino Fundamental.

A determinação é do conselheiro Estilac Xavier e cita possíveis irregularidades no termo de fomento, assinado em 3 de julho com dispensa de chamamento público. A suspensão cautelar do programa, batizado Porto do Saber, atende a pedido da equipe de auditoria do TCE.

Em nota, a Smed afirmou que “diante do risco de prejuízo aos mais de dois mil alunos já atendidos, a prefeitura adotará as medidas jurídicas cabíveis para assegurar a continuidade das atividades e a proteção do interesse público”.

Prazos chamaram atenção

Uma das possíveis ilegalidades apontadas pelo TCE se refere a descumprimento de prazo. O edital de chamamento público foi lançado em 19 de março de 2025 para credenciar organizações sociais interessadas em realizar atividades complementares na rede municipal. O prazo se estendia até 31 de julho.

Contudo, a Smed assinou o termo de fomento com o Alicerce quando ainda restavam 28 dias para as inscrições, segundo o edital. Isso teria violado, destacou Estilac, “o acesso de todos os interessados à oportunidade de credenciamento”.

A decisão do conselheiro cita que a comissão da prefeitura responsável por analisar as parcerias emitiu parecer favorável à contratação do Instituto Alicerce cerca de 50 minutos antes do recebimento da proposta de trabalho.

Possível risco às finanças públicas

Estilac também apontou possível risco aos cofres públicos. A previsão é de que a prefeitura pague até R$ 75,5 milhões ao Alicerce ao longo de 18 meses de contrato. Esse é o valor máximo previsto. O Alicerce deverá receber a quantia se alcançar, em todo o período de trabalho, o contingente de 10.162 alunos atendidos.

A participação dos estudantes no programa de reforço no contraturno é opcional. O conselheiro concluiu que o formato da parceria traz o risco de pagamento por crianças não atendidas.

Foram apontadas possíveis irregularidades nos atos da comissão de avaliação de parcerias da prefeitura que deu parecer favorável ao Alicerce. As quatro entidades concorrentes do instituto, inscritas em tempo no edital de credenciamento, não tiveram uma pontuação atribuída a partir de critérios objetivos nem a oportunidade de apresentar plano de trabalho, diz o despacho do TCE.

Alerta feito pela PGM

O conselheiro registrou que apontamentos de supostos vícios na contratação foram destacados pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) diretamente à Smed. A PGM é um órgão que reúne advogados públicos cuja função é defender os interesses da gestão municipal. Uma de suas atribuições é fazer análises prévias de contratações e alertar sobre possíveis irregularidades a serem sanadas.

Estilac sublinhou que o secretário da Educação, Leonardo Pascoal, assinou um despacho no dia 3 de julho declarando “superados todos os apontamentos da PGM”. Na mesma data, uma hora depois, Pascoal firmou o termo de fomento com o Alicerce. Além da brevidade das ações, o conselheiro mencionou a possível manutenção dos “vícios” no procedimento.

Estilac determinou a substituição dos membros da Comissão de Avaliação de Parcerias por Dispensa de Chamamento Público. Já o secretário Pascoal está impedido temporariamente de praticar atos relacionados à contratação de atividades de contraturno via termos de fomento.

Zero Hora solicitou à Smed entrevista com o secretário. Por meio da assessoria de imprensa, o órgão afirmou que se manifestaria apenas pela nota oficial (leia a íntegra abaixo).

No âmbito do TCE, o processo irá retornar à Direção de Controle e Fiscalização para que se manifeste sobre o caso. No final, o conselheiro Estilac, na condição de relator, deverá emitir uma decisão de mérito, que terá de ser apreciada em conjunto com os demais conselheiros.

Sem formação específica

A contratação do Instituto Alicerce já tinha causado polêmica porque os chamados líderes educacionais que conduzem as aulas de reforço de português e matemática não necessitam de formação na área. É exigido ter no mínimo 18 anos e estar cursando ou ter concluído curso de Ensino Superior em qualquer área. As atividades acontecem em espaços alugados, localizados próximos das escolas, de segunda a sexta-feira, com duração diária de 5 horas e 30 minutos.

A Smed baseou a contratação na lei 13.019/2014 , que estabelece as regras para as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, entidades privadas sem fins lucrativos. Os termos de fomento são firmados após processo de seleção denominado chamamento público, que se assemelha à licitação.

A Smed assinou a parceria com o Alicerce com dispensa da chamada, o que está previsto na legislação. O artigo 30 diz que isso poderá ocorrer “no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor”.

Desta forma, a Smed lançou um edital de credenciamento para que as interessadas em executar o programa se apresentassem, sujeitas a critérios técnicos para a escolha do parceiro.

O que diz a Secretaria Municipal da Educação (Smed):

“A Smed informa que tomou conhecimento da decisão cautelar de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, referente ao Termo de Fomento firmado junto ao Instituto Alicerce.

Cabe ressaltar que o município não foi previamente notificado para prestar esclarecimentos antes da medida, o que limitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do risco de prejuízo aos mais de 2 mil alunos já atendidos pelo programa, a prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município, adotará as medidas jurídicas cabíveis para assegurar a continuidade das atividades e a proteção do interesse público.

O Instituto Alicerce foi selecionado por meio de edital público em 2023 (esse é outro edital, anterior ao que gerou o termo de fomento sob suspensão) e atua desde fevereiro de 2024 na oferta de educação integral para a rede municipal da Capital. O instituto é reconhecido nacionalmente por sua atuação em redes públicas e por soluções pedagógicas voltadas à recomposição das aprendizagens.

O Termo de Fomento junto ao Alicerce foi celebrado conforme a legislação vigente e após análise técnica e jurídica dos órgãos competentes.

Por fim, ressaltamos que seguiremos colaborando com os órgãos de controle e nos colocamos à disposição para prestar todas as informações necessárias. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade, a boa gestão dos recursos públicos e com a oferta de oportunidades educacionais de qualidade para a comunidade de Porto Alegre.”

O que diz o Instituto Alicerce:

"Ainda não fomos notificados pela Smed acerca da suspensão das atividades.

Manifestamos grave preocupação com as 2 mil crianças e 2 mil famílias que estão sendo atendidas pelo projeto, e que ficarão repentinamente desassistidas e terão sua logística familiar comprometida.

Não tivemos acesso à decisão do TCE, mas não procede a alegação de que a Smed pague pelo total de alunos contratados independente do volume de interesse. Desde o início do projeto, e conforme previsto em contrato, só somos pagos pelas turmas efetivamente atendidas.