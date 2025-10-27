O papel da educação continuada na transição de carreira; assista

O novo episódio do podcast Educação do Amanhã, apresentado por Larissa Guerra, traz uma conversa sobre um tema essencial para quem quer crescer profissionalmente: a educação continuada. A conversa gira em torno de como o aprendizado ao longo da vida pode impulsionar carreiras e abrir caminhos para mudanças profissionais. “A gente vive num mundo de transformação digital muito impactante, então é preciso estar sempre se atualizando para se manter competitivo”, explica Eduardo Senise, diretor de Educação Continuada da Unisinos.

Ao lado dele, Victoria Kern, gerente de Desenvolvimento de Produtos da mesma diretoria, destaca que esse aprendizado vai além dos cursos rápidos. “A educação continuada tem um viés de formalização do conhecimento. É quando tu busca um diploma, uma certificação que valida teu aprendizado e dá consistência para a tua trajetória profissional”, comenta.

Durante o episódio, os convidados ainda refletem sobre o medo de mudar de carreira e a necessidade de se conhecer antes de dar novos passos. “Quem busca uma pós-graduação ou um curso normalmente quer melhorar sua trabalhabilidade — se colocar no mercado de maneira mais qualificada”, diz Senise. Victoria completa: “A gente precisa olhar para essas mudanças com leveza. Não é largar tudo de uma hora para outra, é construir aos poucos, entendendo o que faz sentido para o teu momento de vida”.



