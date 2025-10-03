Novo Hamburgo Feevale Summit consolida conexão com a comunidade e recebe 3 mil participantes 

O evento gratuito foi encerrado nesta quinta-feira (2). Camila Hermes / Agencia RBS

A terceira edição do Novo Hamburgo Feevale Summit terminou nesta quinta-feira (2) com a participação de cerca de 3 mil pessoas. Promovido pela Universidade Feevale, o evento gratuito sobre empreendedorismo e inovação contou com 45 horas de programação ao longo de três dias.

Esta edição foi marcada pela busca por conexão com a comunidade local. Conforme a diretora de Inovação da Feevale, Manuela Bruxel, o encontro vem contribuindo para aproximar empresas da região à universidade e aos processos de inovação, promovendo o desenvolvimento local.

— Percebemos uma ampla participação da comunidade, não só acadêmica. Veio muita gente de fora, colaboradores de empresas locais. Cada vez mais, as indústrias e demais empresas da região vêm buscando formas de inovar, buscando a inovação aberta, e buscando profissionais qualificados — ressalta.

Uma das novidades desta edição foi o Open City, atividade em que os visitantes puderam participar de roteiros turísticos especiais por Hamburgo Velho e Caminhos de Lomba Grande. O intuito foi promover experiências culturais e a valorização do patrimônio local.

Programação intensa

Uma das principais atrações do evento foi a já tradicional Vila de Startups Sebrae, espaço dedicado à inovação, apresentando soluções criativas de startups que estão transformando o mercado. No total, participaram 30 empreendimentos da região.

Outro destaque foi a Feira de Empregabilidade. A iniciativa busca promover a interação entre o mercado de trabalho e a formação profissional. Foram ofertadas cerca de 700 vagas de emprego e estágio em 22 empresas e organizações da região, como Feevale, Arezzo, Grendene, Unimed, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Grupo Herval, Hospital de Sapiranga, entre outras.

A abertura ocorreu na terça-feira (30), com a palestra “Você aprendeu a trabalhar errado e eu também - e agora?”, do professor e pesquisador Alexandre Pellaes, referência em liderança e futuro do trabalho. Na quarta-feira (1º), foram realizados 28 painéis em três palcos no Campus II da Universidade Feevale.

Na quinta (2), um dos destaques foi o painel "Educação Inovadora: pessoas no centro da transformação", realizado no palco Conexões 360°. A atividade foi mediada pelo reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, reunindo nomes como Flávio Abreu, Victor Gomes, José de Souza e Ronald Krummenauer.

O palco recebeu ainda o painel "Como grandes eventos de inovação impactam nas cidades", com presença do prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck, a prefeita de Sapiranga, Carina Nath, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Gramado, André Reis, e o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

Temas como IA nos negócios, ESG e empreendedorismo feminino também foram abordados. O encerramento do evento contou com show da banda Paradox, realizado no palco Conexões 360°, momento de confraternização entre os participantes.

O evento em Novo Hamburgo se consolidou como um importante encontro do ecossistema de inovação do Vale do Sinos, reunindo poder público, empreendedores, sociedade e academia anualmente. Esta edição contou com a participação de 107 empresas, 30 startups, cerca de 130 speakers, diversas atrações culturais e desafios para incentivar a transformação de ideias em negócios.

As duas primeiras edições contaram com cerca de 5,4 mil participantes, 370 empresas e 150 speakers, além de oferecer 3 mil vagas de emprego por meio da Feira de Empregabilidade. O evento teve correalização da prefeitura de Novo Hamburgo, Sicredi Pioneira e Feevale Techpark, além do apoio do Sebrae. A RBS é media partner.

Competição de startups

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS), a Feevale promoveu a tradicional Batalha de Startups, dinâmica que promove a apresentação de pitchs por startups.

Os vencedores são acadêmicos que como premiação recebem a possibilidade de pré-incubar seus projetos no Feevale Techpark:

1°) Nicolas Duprat – Mestrado em Processos e Manifestações Culturais (em andamento)

Projeto: Futebol com TEA

É uma plataforma digital que conecta torcedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos clubes de futebol, oferecendo informações organizadas sobre acesso, chegada, permanência e saída dos estádios, com foco em previsibilidade e inclusão. A proposta busca otimizar o atendimento a esse público

2º) Renata Marciane Tomacheski – Mestrado de Administração (em andamento)

Projeto: Sobrevivência MEI

É um aplicativo de suporte inteligente voltado a aumentar a taxa de sobrevivência dos microempreendedores individuais. A solução combina educação financeira prática, tecnologia simples e contabilidade integrada

3°) Alexsander Groth – Mestrado Acadêmico em Virologia; e Rodrigo Gonzatti – Mestrado tecnologia de materiais e processos industriais