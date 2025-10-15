Educação

O que pesa na decisão
Notícia

“Não vão se ambientar se não houver acolhimento”, diz psicopedagoga sobre alunos que mudam de escola

Processo pode ser desafiador e trazer uma série de dúvidas para os jovens e para os pais e responsáveis; veja dicas de especialistas

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS