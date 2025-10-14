Educação

Formação cultural
Notícia

Música, dança, teatro: como as escolas têm provocado o senso artístico dos alunos

Para educadores, atividades curriculares e projetos extraclasse ajudam a desenvolver olhares singulares e a trabalhar a atenção

Isabella Sander

Repórter

