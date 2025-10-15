Morre Susana Torres, aos 75 anos

Susana Torres faleceu aos 75 anos, em Bagé. Lissandro Torres / Arquivo Pessoal

Morreu no último sábado (11), aos 75 anos, Linda Susana da Silva Torres. Professora de Língua Portuguesa há quatro décadas, ela faleceu de causas naturais.

Natural de Bagé, na Campanha, ela nasceu em 4 de janeiro de 1950. Conhecida como Susana, iniciou a trajetória no magistério em Lavras do Sul. Mais tarde, em Bagé, ministrou Língua Portuguesa, Literatura e Redação nas escolas Santos Dumont, José Gomes Filho e Carlos Kluwe, formando gerações de estudantes da cidade.

Além da trajetória no Ensino Fundamental e Médio, Susana atuou no Ensino Técnico e em cursos de nível Superior do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp).

Outra atuação marcante de Susana foi no Jornal Minuano, onde atuou como revisora entre o final da década de 1990 e 2010, destacando-se pelo rigor técnico.

Em nota, a Urcamp e a Fundação Attila Taborda — mantenedora da instituição — lamentaram o falecimento da professora. O comunicado destacou sua atuação como docente nos ensinos Técnico e Superior na Urcamp, além de seu trabalho como revisora do Jornal Minuano.

Linda Susana da Silva Torres deixa o marido, o também professor Carlos Torres, com quem era casada há 54 anos, e os filhos Lissandro, Cáren e Bruno.