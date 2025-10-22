Morre Jorge Nery, professor e fundador do Unificado

Visionário da educação, o professor Jorge Nery uniu arte, história e pensamento crítico em sua trajetória no ensino. Carlos Eduardo Nery Paes / Arquivo Pessoal

Morreu na última terça-feira (21), aos 79 anos, Jorge Nery. Professor e um dos fundadores do Curso Pré-Vestibular e Colégio Unificado, ele faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Jorge Ernesto da Rosa Nery nasceu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em 15 de agosto de 1946. Aos quatro anos de idade, mudou-se com a família para Porto Alegre, com os pais Jerônimo e Aracy, e a irmã Ana Maria. Já na Capital, a família cresceu com a chegada do irmão Fernando (in memoriam).

Segundo a família, Nery revelava talento e curiosidade intelectual desde a infância, tendo sido diversas vezes premiado em concursos promovidos por rádios da cidade. Estudou no Colégio Júlio de Castilhos, onde começou a estabelecer vínculos políticos e intelectuais que se estenderiam pela vida universitária. Durante o período de repressão política, Nery e seus pais acolheram pessoas perseguidas no Brasil e em outros países do Cone Sul, gesto que, como lembra a família, evidenciava sua coragem e compromisso com a liberdade. Curiosamente, Liberdade era também o nome da rua onde morou, no bairro Rio Branco, durante período significativo de sua vida.

Cursou História e Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, ainda antes de concluir os cursos, começou sua trajetória profissional. Lecionou em diversas instituições, entre elas os colégios Pio XII, Aplicação e Israelita, além da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter.



Sua atuação mais marcante, contudo, foi nos cursos pré-vestibulares. Lecionou História em diferentes instituições, com destaque para o Mauá. Em 1977, ao lado de outros professores, fundou o Pré-Vestibular Unificado, precursor do grupo educacional que viria a se tornar referência no ensino no Rio Grande do Sul, incluindo o Colégio Leonardo da Vinci.



Visionário no campo educacional, Nery criou o conceito de aula-concerto, formato que integrava educação, cultura, história e arte. As apresentações ocorriam em espaços como igrejas, sinagogas e outros templos, reunindo música, canto e projeções visuais para transformar o ensino de História em uma experiência sensorial e coletiva. Também promoveu iniciativas semelhantes com cinema e teatro, explorando temas como o Renascimento, o Barroco, as grandes revoluções e outros períodos marcantes da civilização.

Jorge Ernesto da Rosa Nery deixa a irmã, Ana Maria, os sobrinhos Luiz Roberto, Carlos Eduardo e Marcelo Ricardo e cinco sobrinhos-netos.