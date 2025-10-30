Morre Cleber Maus Alberto, professor da Unipampa

A comunidade acadêmica do Campus Itaqui da Unipampa foi surpreendida pela triste notícia do falecimento do professor Cleber Maus Alberto. Cleber Maus Alberto / CNPq / Reprodução

Morreu nesta terça-feira (28), aos 45 anos, Cleber Maus Alberto. A morte foi comunicada pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), instituição da qual ele era docente e ex-diretor.

Nascido em 22 de julho de 1980, Alberto formou-se em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2003. Em seguida, concluiu o mestrado e o doutorado em Engenharia Agrícola, também pela UFSM. Ingressou na Unipampa em 2009, como professor substituto do curso de Agronomia. Entre 2013 e 2016, atuou como diretor do Campus Itaqui da instituição.

Além da trajetória como docente, Alberto era reconhecido pelo trabalho comunitário. Participava ativamente do Lions Clube de Itaqui, onde se destacou pela dedicação e espírito solidário. Em nota publicada nas redes sociais, a organização ressaltou que ele “foi um exemplo de dedicação, amizade e compromisso com os ideais leonísticos, sempre disposto a servir com alegria e solidariedade”.

A Unipampa também lamentou o falecimento do docente e ex-diretor do Campus Itaqui. Em nota, a instituição destacou que ele “deixa um legado de dedicação ao ensino e será lembrado pela generosidade no convívio com estudantes, colegas e toda a comunidade universitária”.