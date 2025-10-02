Morre Cassiana Michelin, professora da UFRGS

Cassiana Roberta Lizzoni Michelin tinha 47 anos. Arquivo Pessoal / Reprodução

Cassiana Roberta Lizzoni Michelin morreu em 27 de setembro, aos 47 anos. Natural de Porto Alegre, a professora de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) teve a trajetória marcada pela excelência acadêmica, compromisso institucional e dedicação à valorização do curso.

Em 2005, graduou-se em Geologia pela UFRGS. No ano de 2014, obteve o doutorado em Geociências e passou a atuar como docente do Programa de Pós-Graduação em Geociências. Cinco anos depois, tornou-se coordenadora do curso de Geologia da universidade.

Além da trajetória como docente, Cassiana era conselheira titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS), onde era responsável pela Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas.

Em nota, a UFRGS manifestou “profundo pesar” pelo falecimento da professora, destacando seu notável percurso como geóloga, docente e pesquisadora. Segundo a nota, ela foi “amplamente reconhecida e amada” na comunidade acadêmica, tendo orientado diversas gerações de estudantes e desempenhado funções de destaque na instituição.

O CREA-RS expressou seu "profundo pesar e solidariedade", destacando que a sua ausência representa "uma perda irreparável" para a comunidade técnica e acadêmica, tendo sido reconhecida por seu saber, competência e compromisso no Sistema Confea/CREA.