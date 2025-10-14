Morre, aos 62 anos, o professor da Feevale Gabriel Grabowski

Gabriel Grabowski atuou por mais de 20 anos na Universidade Feevale. Andrieli Siqueira / Universidade Feevale / Divulgação

Morreu na manhã desta terça-feira (14), aos 62 anos, o professor e pesquisador da Universidade Feevale Gabriel Grabowski, enquanto participava de um congresso em Lisboa, Portugal, onde também realizava o pós-doutorado. A informação foi confirmada pela instituição. Segundo a Feevale, ele passou mal durante o evento.

Natural de Dom Feliciano, no Sul, ele nasceu em 1962. Formou-se em Filosofia e concluiu mestrado e doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Referência na área, dedicou-se a pesquisas sobre trabalho e educação, políticas públicas educacionais, educação profissional e formação de professores.

Em 2002, passou a integrar o corpo docente da Universidade Feevale, onde continuou contribuindo com sua experiência e conhecimento. Além disso, participou de diversos conselhos, fóruns e entidades ligadas à educação, consolidando-se como uma voz importante no campo educacional.

Grabowski era presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos (Consinos); representante titular do Fórum Estadual de Formação dos Profissionais da Educação Básica (Forprofe-RS); membro do Conselho Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul (Uergs) e do Conselho Técnico Deliberativo da Fundação Liberato Salzano da Cunha; e integrava a diretoria da Associação de Escolas Superiores de Formação de Profissionais do Ensino do Rio Grande do Sul (Aesufope).

Reconhecimento

Ao longo de sua trajetória, recebeu diversos reconhecimentos por suas contribuições à educação, destacando-se a Medalha Nilo Peçanha, concedida em 2010 pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e o prêmio Líderes e Vencedores na categoria Referência Educacional, concedido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), em 2024.

A Universidade Feevale se manifestou em nota divulgada na manhã desta terça-feira (14).

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento do professor da Universidade Feevale e presidente do Consinos, Gabriel Grabowski. Suas contribuições na área e nas políticas públicas para o desenvolvimento comunitário permanecerão entre nós. Lamentamos a perda e desejamos força aos familiares, amigos e comunidade acadêmica neste momento difícil", comunica a nota oficial.

Em nota, a Prefeitura de Novo Hamburgo também lamentou o falecimento do professor, ressaltando seu compromisso com a educação, a participação comunitária e a dedicação ao desenvolvimento da região. O comunicado também destacou sua última contribuição, na definição das áreas prioritárias para a Consulta Popular 2025.

Gabriel Grabowski deixa a esposa, Clarice Maria Steffens, e o filho, Leonardo Steffens Grabowski.