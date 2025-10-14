Educação

Luto na Educação
Morre, aos 62 anos, o professor da Feevale Gabriel Grabowski

Filósofo, doutor em educação e pesquisador, ele estava em Lisboa, Portugal, realizando pós-doutorado e participando de um Congresso Internacional de Direitos Humanos, quando passou mal

Zero Hora

