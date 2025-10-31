Educação

"SUS da Educação"
Notícia

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação

Meta é universalizar o acesso à Educação Básica e garantir o padrão de qualidade, além de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para todas as escolas públicas

Agência Brasil

