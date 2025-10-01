Inovação, empregabilidade e conexão regional marcam o Novo Hamburgo Feevale Summit

Recém-batizado, o Novo Hamburgo Feevale Summit traz em seu nome uma marca ainda mais evidente nesta terceira edição: a conexão com a comunidade do Vale do Sinos. O evento, com atividades gratuitas, ocorre até esta quinta-feira (2), principalmente no turno da tarde.

A abertura da programação aconteceu na terça-feira (30), com a palestra “Você aprendeu a trabalhar errado e eu também - e agora?”, do professor e pesquisador Alexandre Pellaes, referência quando o assunto é futuro do trabalho, liderança e novos modelos de gestão. Nesta quarta (1º), estava prevista a realização de 28 painéis em três palcos no Campus II da Universidade Feevale.

Segundo José Paulo da Rosa, reitor da Universidade Feevale, a programação destaca questões ligadas à inovação, tecnologia e empreendedorismo.

— Olhar para o futuro está no DNA da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. Então, as palestras tratam muito desse tema, mas não só: falamos também sobre a inteligência artificial, por exemplo, que já é um tema muito vigente — avalia Rosa.

Conforme o reitor, o fato de a Feevale ser uma universidade comunitária faz com que a conexão com a região do Vale do Sinos seja intrínseca à sua finalidade. Diferentemente de outros summits já realizados, contudo, Rosa acredita que o da Feevale se destaca por reunir poder público, empreendedores, sociedade e universidade, todos integrantes das hélices do ecossistema de inovação.

Agregando conhecimentos

Formada em Relações Públicas pela instituição, Thábata Mariani, de 30 anos, retornou ao campus nesta quarta-feira para participar de um workshop sobre pitch – termo usado para apresentações concisas, claras e persuasivas de uma ideia, negócio, produto ou serviço.

— Esta é a terceira edição que participo. Venho pelas palestras, principalmente, que sempre trazem temas interessantes. Acho que o pitch é interessante para utilizar e me vender como profissional. É algo que sempre pode ser refinado — observa Thábata.

Para a profissional, que mora em Novo Hamburgo, o Vale do Sinos ainda é uma região marcada por uma forte mentalidade industrial. Eventos como o Novo Hamburgo Feevale Summit contribuem para dar mais visibilidade a temas como tecnologia, marketing e comunicação.

Professora da Feevale, Regina Heidrich, de 59 anos, leciona nos cursos de graduação em Design e Computação, além de atuar no mestrado e doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social. A docente acredita que o evento agrega conhecimentos em todos esses campos.

— A gente vê muitos alunos e empresas buscando mais conhecimento e tendo a oportunidade de cadastrar o seu currículo, conversar sobre determinados tipos de trabalho, estágios. Isso é muito importante para quem quer começar a trabalhar logo, que é o objetivo de quem está entrando na graduação — analisa Regina.

"O céu é o limite"

Primeira atração do Palco Inspira, o empreendedor e comunicador Gabriel Bascheira Bisol falou sobre empreendedorismo urbano e destacou que tudo é uma oportunidade de melhoria.

— Cada erro que se comete não é um simples erro: é uma oportunidade de melhoria. Para o nosso futuro o céu é o limite, e a cultura urbana, a favela e a periferia são, sim, potências — destacou Bisol, durante sua fala.

Já no painel “Futuro da Comunicação”, líderes de diferentes veículos de imprensa debateram sobre a realidade atual, os desafios e as oportunidades para o futuro desse meio.

Entre os pontos analisados, estão o ingresso da inteligência artificial no dia a dia da população e do próprio jornalismo, a profusão de fake news e as mudanças nas formas de se obter audiência para os conteúdos digitais.

Atrações

O evento conta com uma série de atividades, com convidados nacionais e internacionais. Há painéis e palestras simultâneos em três palcos: Negócios Conscientes, Conexões 360º e Inspira.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento. Entre as atrações, estão confirmadas a Feira de Empregabilidade, a Vila de Startups e a Batalha de Startups, além de painéis, rodadas de negócios, atividades culturais e roteiros turísticos.

Veja mais detalhes da programação:

Feira de Empregabilidade – Trame: empresas de diversos setores estarão presentes em estandes disponibilizando oportunidades de trabalho e captando talentos

empresas de diversos setores estarão presentes em estandes disponibilizando oportunidades de trabalho e captando talentos Be International: universidades parceiras da Feevale compartilham experiências e promovem palestras em outros idiomas, conectando os participantes com o universo acadêmico internacional

universidades parceiras da Feevale compartilham experiências e promovem palestras em outros idiomas, conectando os participantes com o universo acadêmico internacional Vila de Startups: espaço para que startups de diferentes ecossistemas apresentem seus modelos de negócio, com o objetivo de gerar visibilidade e conexões estratégicas

espaço para que startups de diferentes ecossistemas apresentem seus modelos de negócio, com o objetivo de gerar visibilidade e conexões estratégicas Rodada de Negócios: momento de networking entre empresas e startups, com foco na resolução de desafios reais do mercado e geração de parcerias

momento de networking entre empresas e startups, com foco na resolução de desafios reais do mercado e geração de parcerias Podcast ao vivo: durante o evento, haverá transmissão e gravação de podcasts com a participação de palestrantes, patrocinadores e correalizadores, debatendo temas relevantes do universo da inovação

durante o evento, haverá transmissão e gravação de podcasts com a participação de palestrantes, patrocinadores e correalizadores, debatendo temas relevantes do universo da inovação Batalha de Startups: em parceria com o Sebrae RS, a dinâmica promove a apresentação de pitches por startups, que serão avaliadas e premiadas

em parceria com o Sebrae RS, a dinâmica promove a apresentação de pitches por startups, que serão avaliadas e premiadas Open Labs: os laboratórios da Universidade Feevale estarão abertos à visitação, permitindo que a comunidade conheça de perto as estruturas e tecnologias disponíveis

os laboratórios da Universidade Feevale estarão abertos à visitação, permitindo que a comunidade conheça de perto as estruturas e tecnologias disponíveis Open City: roteiros turísticos especiais por Hamburgo Velho e Caminhos de Lomba Grande proporcionam vivências culturais e valorizam o patrimônio local

roteiros turísticos especiais por Hamburgo Velho e Caminhos de Lomba Grande proporcionam vivências culturais e valorizam o patrimônio local Vila Gastronômica: empreendedores da região apresentarão opções gastronômicas