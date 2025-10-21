Governo do RS nomeia mais 583 professores aprovados em concurso da rede estadual

Certame de 2023 contemplou áreas da Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena. André Ávila / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul nomeou, nesta terça-feira (21), 583 professores aprovados no concurso público realizado em 2023 para a rede estadual de ensino. A lista dos nomeados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Com as novas nomeações, o número de docentes efetivados chega a 1.869, superando a previsão inicial de 1,5 mil vagas. Os profissionais atuarão em escolas de todas as regiões do Estado, com carga horária de 20 horas semanais.

A posse será presencial, na Coordenadoria Regional de Educação (CREs) indicada na publicação oficial. Os nomeados receberão orientações por e-mail, conforme o cadastro feito na inscrição do concurso.

O certame de 2023 contemplou áreas da Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e trans.

Além disso, em setembro, a Secretaria da Educação (Seduc) lançou um novo concurso para o Magistério Estadual, com 6 mil vagas e mais de 41,5 mil inscritos. A expectativa é de que, até o fim de 2026, mais de 7,5 mil professores sejam efetivados.