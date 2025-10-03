O Gaúcha Talks desta sexta-feira (3) traz ao centro da discussão um tema cada vez mais urgente para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul: como unir educação, empreendedorismo e inovação.

O programa será transmitido direto do Futur.E, evento promovido pelo Sistema FIERGS, e pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube de GZH a partir das 11h. Com entrada gratuita, a programação acontece de 1º a 3 de outubro, no Centro de Eventos FIERGS.

O encontro será mediado pela jornalista Kelly Matos e contará com representantes do Sesi-RS e do Senai-RS, além de professores e instrutores envolvidos em projetos inovadores dentro das instituições.

Participam do debate:

Sônia Bier , gerente de Educação do Sesi-RS

, gerente de Educação do Sesi-RS Márcio Basotti , gerente da Divisão de Educação Profissional e Tecnológica do Senai-RS

, gerente da Divisão de Educação Profissional e Tecnológica do Senai-RS João Henrique de Oliveira , professor de Biologia da Escola Sesi de Ensino Médio em Montenegro

, professor de Biologia da Escola Sesi de Ensino Médio em Montenegro Rodrigo Coimbra dos Santos, instrutor do curso Técnico em Automação Industrial do Senai Canoas

Além de discutir políticas e práticas de inovação na educação, o programa vai apresentar projetos desenvolvidos por estudantes e orientadores que mostram na prática como a integração entre ensino e empreendedorismo pode gerar soluções sustentáveis para a indústria e para a sociedade.

Serviço

O quê: Gaúcha Talks debate como unir educação, empreendedorismo e inovação

Gaúcha Talks debate como unir educação, empreendedorismo e inovação Quando: Sexta-feira (3), às 10h

Sexta-feira (3), às 10h Onde: Direto do Futur.E, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre