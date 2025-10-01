Fiergs prevê reunir 20 mil pessoas em evento sobre tecnologia, inovação e futuro do trabalho

Evento de educação do Sistema Fiergs começa nesta quarta. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com previsão de reunir 20 mil pessoas, o maior evento de educação do Sistema Fiergs – Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – ocorre nesta semana, na Capital. Com três dias de programação gratuita, o Futur.E começa nesta quarta-feira (1º) e segue até sexta-feira (3) com atividades no Centro de Eventos Fiergs.

O encontro receberá estudantes das redes pública e privada, professores, gestores públicos, empresários da indústria e demais interessados para acompanhar a extensa programação voltada à tecnologia, inovação, empreendedorismo e qualificação profissional para o futuro do trabalho.

A abertura do evento será realizada às 13h, no Palco Insights. As inscrições seguem enquanto houver vagas disponíveis e devem ser feitas pelo site. Na página, pode ser conferida a programação completa, com as atrações e os horários de cada dia.

Destaques da programação

Haverá mostra de projetos de estudantes, torneios de robótica, apresentações culturais, oficinas e palestras. Na mostra, por exemplo, será possível conferir trabalhos de alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS).

Os projetos serão premiados em cinco categorias: solução inovadora, sustentabilidade e impacto social, potencial empreendedor, comunicação científica e conexão com a indústria. As atividades ocorrem na Arena Acelera.

Entre os palestrantes convidados estão Lorenzo Bianchi, do Observatório da Educação do Instituto Sesi, que abordará o tema “o efeito escola como métrica justa da aprendizagem”. Aline Pellegrini, do site O Futuro das Coisas, dará palestra sobre as incertezas do futuro do trabalho.

Outro destaque é a palestra “Pensamento Ágil: simplificando a IA no cotidiano”, com Rafael Korbes, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). Também haverá momentos de imersão, como uma experiência de Escape Room e o “Torneio FRC Off-Season", um dos campeonatos de robótica.

Na ocasião, as equipes serão desafiadas a competir com robôs industriais projetados, construídos e programados aplicando a metodologia STEAM (sigla em inglês que prevê a integração de conhecimentos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática).

Na Arena Transformação, será promovida oficina de robótica que explora conceitos de programação e automação de forma prática com a placa controladora GOGO. Outro destaque é a oficina “Sintetizador das Galáxias”, em que os participantes poderão criar um mini sintetizador de sons espaciais, desenvolvido com o microcontrolador Arduino ATtiny85.

Também haverá um hackathon, quando os alunos poderão desenvolver soluções inovadoras. Para discutir sobre carreira e conexões, será promovida pelo IEL-RS uma oficina de currículos, entre outras atividades voltadas ao mundo do trabalho.

Atrações culturais

Além das atividades voltadas à tecnologia, inovação e empreendedorismo, haverá atrações culturais. Entre os destaques estão apresentações da peça "Adolescer", tradicional espetáculo do teatro gaúcho em cartaz há mais de duas décadas.

Também haverá performances da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, um dos grupos orquestrais mais antigos do Estado. O público ainda poderá assistir a apresentações do Grupo Zbura de patinação artística, com atletas medalhistas, e espetáculos de dança do Ballet Vera Bublitz.

A programação inclui ainda oficinas artísticas, performances de live painting, apresentação tradicionalista do 35 CTG e mostra musical de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi-RS. O evento busca unir educação, inovação e cultura, promovendo experiências para estudantes, professores e comunidade.

Serviço