Estudantes apresentam soluções inovadoras para desafios da indústria gaúcha em evento da Fiergs

Com 27 mil inscritos, o Futur.E ocorre no Centro de Eventos Fiergs. Jeff Botega / Agencia RBS

Estudantes do Rio Grande do Sul (RS) e de outros Estados participaram nesta quinta-feira (2) das atividades do Futur.E, iniciativa do Sistema Fiergs – Federação das Indústrias do RS. Em sua primeira edição, o evento focado em educação, tecnologia e inovação teve 27 mil inscritos. A programação segue até esta sexta-feira (3) no Centro de Eventos Fiergs.

Nas mostras científicas, centenas de jovens puderam apresentar seus projetos, que buscam solucionar problemas reais da indústria, muitos deles conduzidos junto a empresas locais. É o caso do projeto Logiflow, que surgiu a partir do desafio de modernizar o processo de separação de pedidos, ainda muito dependente do trabalho manual. A solução deve ser aplicada dentro do K1, grupo moveleiro com sede em Tupandi.

Desenvolvido por estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Montenegro, o projeto transforma blocos de Lego em uma solução de logística inteligente. O grupo criou um protótipo com uma empilhadeira programada, que percorre um armazém em miniatura, lendo etiquetas especiais e atualizando automaticamente o sistema de estoque.

— É uma solução extremamente eficiente, capaz de reduzir os erros em todas as fases do processo. No desenvolvimento do projeto, os alunos também desenvolveram outras habilidades, como programação em Python. Incentivamos eles a buscarem novos conhecimentos, é extremamente importante para eles participarem dessas atividades — afirma a professora Elisabete Schwanck, do curso de curso de Operador de Processos Logísticos.

A equipe também conta com alunos do curso de Marcenaria. Foi o primeiro projeto científico da estudante Fernanda Luiza Moretti, 18 anos, do curso de Logística:

— Fiquei mais na parte administrativa do projeto, também pesquisei e ajudei na programação, de tudo um pouco. Foi algo muito novo para mim, aprendi muito, foi muito importante participar.

Entre os destaques estão as mostras científicas. Foi o primeiro projeto científico da estudante Fernanda Luiza Moretti, 18 anos, do curso de logística (centro). Jeff Botega / Agencia RBS

O grupo terá reuniões com a empresa para tentar implementar a solução na prática. Também é o caso do projeto Ergoplast, de alunos dos cursos de Eletrotécnica e Administração do Senai de São Sebastião do Caí.

Conduzida junto a uma empresa da região, a Plastiweber, com foco em embalagens e polímeros celulares, a ideia solucionar problemas de ergonomia, facilitando a rotina de trabalhadores da indústria e eliminando a necessidade de carregar cargas excessivas diariamente.

A solução propõe o uso de esteiras eletrônicas para o transporte de bobinas plásticas. Hoje, esses materiais são carregados manualmente. O processo aumentaria a produtividade e seria capaz de reduzir custos. Para a coordenadora pedagógica do Senai de Montenegro, Maria Cristina Muller da Silva, participar desses projetos garante aos estudantes diferencial importante: a conexão com a indústria local.

Alunos do Senai de São Sebastião do Caí propõem o uso de esteiras eletrônicas para o transporte de bobinas plásticas. Jeff Botega / Agencia RBS

— O projeto começou no início do ano, e não se encerra aqui, continuamos nesse desenvolvimento, passando o resultado para as empresas, discutindo soluções e a implementação. Essa é a missão dos projetos, conectar os estudantes à indústria — explica.

Ela destaca que a participação em eventos científicos contribui para que os jovens desenvolvam não somente habilidades técnicas, mas também socioemocionais.

— Eles ganham muita maturidade nessa área de apresentação técnica. Eles precisam aprender a desenvolver um produto, saber vender a ideia, e ter essa experiência de apresentar. Aqui é uma banca, mas no futuro pode ser uma empresa, uma equipe de investidores avaliando o negócio deles — complementa o assistente administrativo do Senai, Jeison Losch.

Para o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, é fundamental essa aproximação dos jovens da área industrial:

— Eles estão se afastando muito da indústria, porque ainda têm aquela impressão de uma indústria feia, escura, pesada, com fumaça preta, e isso não tem mais. Hoje, nós temos uma indústria moderna, onde o jovem se sente bem. Nossa ideia é treinar cada vez mais as pessoas e trazer mais tecnologia para a nossa indústria.

Soluções para o cotidiano

Ao caminhar pelos estandes de projetos, é possível notar a criatividade e a preocupação dos alunos com temáticas emergentes, como sustentabilidade, inclusão e o uso responsável da inteligência artificial (IA). Bengala e teclado inteligente com voz interativa para auxiliar pessoas com deficiência, estação de monitoramento de nascentes com uso de robótica e IoT (Internet of Things) são algumas das ideias apresentadas.

As alunas Maribel Medina, 34 anos, e Luana Gardin, 27 anos, do Sesi de Caxias do Sul, desenvolveram um protótipo de varal inteligente. Jeff Botega / Agencia RBS

Também há quem tenha criado projetos voltados à rotina doméstica. É o caso das alunas Maribel Medina, 34 anos, e Luana Gardin, 27 anos, do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) de Caxias do Sul, que desenvolveram um protótipo de varal inteligente.

O dispositivo, construído com uso de uma placa Gogoboard e motor DC, é capaz de identificar a presença de chuva e recolher as roupas para uma área coberta, evitando o retrabalho e o desperdício de água e energia.

— É uma forma de automação residencial. Também tem relação com a internet das coisas e casas inteligentes. Queremos incluir no protótipo a possibilidade de controlar o sistema por wi-fi e bluetooth, com comandos pelo celular — diz Maribel.

Encontro de milhões

Chamou a atenção dos visitantes a diversidade de atrações e de público. Participaram do evento crianças da Educação Infantil, pré-adolescentes e jovens do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), das redes públicas e particular.

Quem visitou o pavilhão da Fiergs nesta semana pôde conferir diferentes atividades simultâneas – além das mostras de projetos, o Futur.E conta com oficinas, palestras, atrações culturais, e até torneios de robótica.

Um dos destaques foi o First Robotics Competition (FRC) Off-Season, que com 22 equipes de estudantes do Ensino Médio de oito Estados, disputando com robôs de tamanho industrial, projetados e programados pelos jovens. O torneio desafia cada equipe a construir e programar robôs capazes de realizar tarefas complexas em uma arena competitiva.

Sob regras rigorosas e recursos limitados, os estudantes desenvolvem uma ampla variedade de competências, como resiliência e trabalho em equipe. O desafio “reefscape” consistiu em coletar algas e criar corais, representados por bolas e cilindros, respectivamente. Cada equipe contou com seis a 12 alunos.

A equipe do Sesi de São Leopoldo, por exemplo, compete com o robô Donatello, inspirado nas Tartarugas Ninja. Outro destaque é a série de atividades do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), voltadas à qualificação profissional para o futuro do trabalho.

Durante o evento, também foi lançada a plataforma Oportunidades na Indústria (Oi), portal gratuito de empregabilidade, criado especialmente para divulgar as vagas disponíveis no setor industrial do RS. O objetivo é conectar empresas e profissionais, facilitando a interação e a busca por oportunidades de trabalho.